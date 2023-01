Ancelotti se queja del césped y el Cacereño le replica

El italiano se quejó del estado del césped del Príncipe Felipe: "Esto no es fútbol, es otro deporte"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró especialmente crítico con el mal estado del césped del Príncipe Felipe: "Esto no es fútbol, es otro deporte", comentó visiblemente contrariado por un campo que no estaba en buenas condiciones. Esas palabras no sentaron nada bien el seno del Cacereño. Nada más conocer las palabras de Ancelotti, el técnico italiano del Real Madrid tuvo respuesta por parte del presidente y el entrenador del equipo de Segunda RFEF.

Ancelotti: "Para mí esto no es fútbol, es otro deporte"

El Real Madrid se impuso al Cacereño de Segunda RFEF en la Copa del Rey con un golazo de Rodrygo, pero el italiano dejó claro que con ese campo no se podía jugar a fútbol: "No se puede jugar. Para mí no es fútbol, es otro deporte, bonito porque equipos pequeños pueden luchar y competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición, pero la afición también quiere ver partidos bonitos", zanjó Ancelotti.

"Ancelotti ya es mayor y ha jugado en campos peores"

Por su parte, el Cacereño quiso replicar las palabras del entrenador del Real Madrid. Las palabras del italiano no sentaron bien al presidente del Cacereño, que declaró en TVE que "el césped estaba mal, pero para los dos equipos". Más lejos quiso ir el entrenador del equipo de Segunda RFEF, Julio Cobos comentó en la Cadena SER que le "habían sorprendido las palabras de Ancelotti" y luego añadió que "esas excusas no valen". En su opinión, "yo creo que sí es fútbol... Además, Ancelotti ya es mayor y ha jugado en campos muchísimo peores que estos", declaró Cobos en 'El Larguero'.

Además aseguró que "en la anterior eliminatoria el Coria jugó en su campo contra la Real Sociedad... que le metió cinco. Y el campo estaba como el nuestro. Los jugadores de la Real lo entendieron bien. Quiero decir, el campo está bien o mal para todos", zanjó.

Iván Fernández, jugador del Cacereño, también habló del asunto: "El campo estaba mal para los 22 jugadores, estaba bastante blando y ha habido demasiado resbalones", dijo el delantero en zona mixta.