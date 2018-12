América rechazó oferta de Boca por Bruno Valdez

El defensor paraguayo explicó los motivos por los que no pudo salir a Boca Juniors.

Bruno Valdez, defensor paraguayo de América, aclaró que contaba con oferta de Boca Juniors pero la propia dirigencia azulcrema no permitió su salida de Coapa.

"Por decisiones del Club América, no me quisieron vender; fueron a buscarme y no me quisieron vender, por eso no pude ir al club Boca. No me pusieron ningún precio", mencionó Bruno al programa Fútbol a lo grande de Asunción.

El originario de Asunción llegó al futbol mexicano para el Apertura 2016, alcanzando su primer título en México hace unas semanas frente a Cruz Azul en el Estadio Azteca. En el último torneo fue pieza clave en la columna vertebral del equipo de Miguel Herrera.