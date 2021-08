El América y su filosofía de líder: jugar para ganar y no por el espectáculo

El actual semestre mantiene a los del Nido, después de seis jornadas, en la cima con un futbol efectivo y no uno vistoso.

“El América es líder, pero no impresiona”. El titular aparece después del partido de las Águilas ante los Xolos de Tijuana -el quinto en el que ganan de manera consecutiva- en uno de los programas de deportes que pasan por la televisión. Los analistas lo debaten y se preguntan: “¿Qué se le puede cuestionar?”. “La falta de espectáculo”, dice uno, “porque es el líder y no convence cómo juega”. La crítica está hecha de opiniones, pero no de datos. Y es ahí donde sus triunfos -y su forma de jugar- se grafican de modo simple y algo brutal.

Dieciséis puntos en seis juegos. Cinco victorias consecutivas, un empate, nueve goles a favor y sólo dos en contra. Ninguna derrota. Los números están a la vista en la clasificación general del torneo mexicano y son “noticia” en dicha mesa de debate, como también en periódicos deportivos y otros sitios de internet. Sin embargo, la diferencia entre espectáculo y efectividad está en otros factores. Todos relacionados con lo que pasa en el terreno de juego

Según el último informe estadístico del Centro de Innovación Tecnológica (CITEC) de la Liga MX, las Águilas son el mejor equipo en minutos promedio de posesión de balón (27:11, equivalente al 51%), el tercero en 1v1 al ataque (31), el primero en el porcentaje de precisión de pases (87%), el tercero con la mayor cantidad de pases acertados (1562) y el cuarto que más faltas recibe (70) en lo que va de la competencia

Además, en los 13 partidos que ha jugado en el Estadio Azteca -desde la llegada del argentino Santiago Solari-, el equipo americanista sólo suma una derrota (ante Monterrey, el 22 de agosto de 2020) y dos empates (con Necaxa y Toluca) por 10 encuentros ganados, contando fase regular y liguilla. La última de sus victorias (ante Xolos) ocurrió en un lapso de cinco minutos, del 90’ al 94’, con goles de Sebastián Córdova y Renato Ibarra. Pero volvió a convertir el tiempo en efectividad.

En promedio -sostiene el CITEC- las Águilas realizan entre cinco y seis remates directos a portería por partido. La mayoría por medio del colombiano Roger Martínez, su principal referencia en el ataque. El único juego en el que no marcaron goles fue en la primera fecha frente al Querétaro (0 a 0), aunque después sumaron casi dos por victoria (2-1 vs Necaxa, 2- 0 vs Puebla, 0-1 vs Atlas, 1-2 FC Juárez y 2-0 vs Xolos). Es decir, sin contar los dos penaltis que le han marcado, convierte casi la mitad de sus avances en campo contrario.

“Domina muy bien su sistema, pero no es el mejor a la vista”, señala Luis Roberto Alves ‘Zague’, el máximo goleador en la historia del América sobre el presente de su equipo. “Más que espectacular es práctico, se defiende muy bien y marca diferencia ante sus rivales”. Una de sus principales armas -según el sitio especializado Sofascore- es el ataque por las bandas: por esa vía, ocupa el tercer renglón con la mayor cantidad de centros al área en el torneo (74), siendo Salvador Reyes y Mauro Lainez los asistentes más comunes.

La posesión de la pelota, por otro lado, no es una obsesión para Solari. Lo dicen también los números. Aunque su equipo es el mejor en minutos promedio, tres de sus rivales lo superaron en el control del juego: Puebla (46% de posesión vs 54%), Atlas (57% vs 43%) y FC Juárez (52% vs 48%). No obstante, a los tres los superó en el marcador final y sólo los fronterizos pudieron anotarle. De ahí que las Águilas, con sólo dos goles en contra, ocupen el cuarto lugar de la Liga MX en el 1vs1 defensivo (41 con éxito).

El América de hoy es eso: un equipo hecho para ganar y no para pensar en el espectáculo. Por eso genera debates, aunque no pierda. Por eso las críticas, los titulares de televisión y algunos analistas que recuerdan con nostalgia la época de Leo Beenhakker en los 90, en defensa de la espectacularidad y los grandes nombres, porque la filosofía de Solari “no es la mejor a la vista”. Y sin embargo es líder y está invicto, y es el que mejor maneja los partidos, y golpea cada vez que se lo propone, porque ese es su ADN y su apuesta para ganar el título.