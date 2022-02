¿Desde cuándo no gana América un partido en el Estadio Azteca?

Pronunciar su nombre es evocar un pasado glorioso y al mismo tiempo la certeza de que el futuro no será distinto. La vigencia de la grandeza del América se renueva con el inicio de cada torneo, al punto que las Águilas son el candidato predeterminado en la lista de cualquier aficionado del futbol mexicano. Y es que nadie espera ver las instancias decisivas de la Liguilla sin la presencia de los Azulcremas.

No obstante, el equipo de Santiago Solari no vive un buen momento y está lejos de esa versión con la que dominó la ronda regular del torneo Apertura 2021. América no juega bien y a los recientes fracasos consecutivos en la Fiesta Grande se suma un dato que genera preocupación entre sus aficionados: el equipo atraviesa una sequía de victorias en el Estadio Azteca que llama poderosamente la atención.

El año pasado se caracterizó por la fortaleza que tuvo el equipo azulcrema en el Coloso de Santa Úrsula, donde los del Indiecieto solo sufrieron una derrota por la Liga MX. Sin embargo, el bajón futbolístico ha impedido al América continuar con esa dinámica positiva y ahora encadena una serie de resultados que reflejan la alaramente debilidad que vienen teniendo las Águilas en condición de local.

La última presentación del América ante su afición fue el pasado 22 de enero, cuando enfrentaron al Atlas en un partido correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2022. Los Rojinegros lograron imponerse con mucha comodidad por el marcador de 2-0, gracias a los goles de Diego Barbosa y Jonathan Herrera, confirmando la fragilidad que ya se percibía desde hace tiempo en el Estadio Azteca.

En GOAL te contamos todo lo que debes saber sobre la mala racha que atraviesa el América en casa:

¿DESDE CUÁNDO NO GANA EL AMÉRICA EN CASA?

La última vez que ganó el América en el Estadio Azteca fue el pasado 23 de octubre de 2021, cuando venció a Tigres por 1-0 gracias al gol de Henry Martín, en un partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2021.

LOS PARTIDOS QUE TIENE EL AMÉRICA SIN GANAR EN EL ESTADIO AZTECA