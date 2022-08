Las alineaciones del Real Madrid vs. Real Betis de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los blancos reciben a los de Manuel Pellegrini en el Santiago Bernabéu, en el partido por el liderato de Primera División

Envite en la cima de la Primera División española, entre Real Madrid y Real Betis. Los dos únicos equipos que, hasta la fecha, han ganado los tres partidos que han disputado en la competición de la regularidad se enfrentan en el Santiago Bernabéu, en un encuentro por todo lo alto y por el liderato de la categoría.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL REAL MADRID VS. REAL BETIS DE PRIMERA PULSANDO AQUÍ

Los de Carlo Ancelotti llegan con todo su arsenal al choque. Únicamente es duda Jesús Vallejo, que tiene alguna molestia, pero todos los demás están disponibles. 'Carletto' podría hacer alguna rotación en su once tipo, pensando en el debut en UEFA Champions League del próximo martes en Escocia, donde se enfrentará al Celtic de Glasgow.

Así, futbolistas como Eduardo Camavinga, Lucas Vázquez e incluso Nacho Fernández podrían entrar en el once inicial, para dar descanso a Toni Kroos, Dani Carvajal o David Alaba. Los demás, serán los de siempre, con Vinicius Júnior y Karim Benzema llevando peligro en ataque y con Luka Modric como maestro de ceremonias.

El Betis, con la baja de Pezzella y alguna duda

Por su lado, el Real Betis también llega al Bernabéu con casi todo. Eso sí, dos futbolistas importantes como Aitor Ruibal y William Carvalho son duda, aunque Manuel Pellegrini confía en poder contar con ambos. Si no llegasen, Youssouf Sabaly y Andrés Guardado, respectivamente, serían sus sustitutos en el once inicial. También es baja Germán Pezzella, que fue expulsado con roja directa la pasada semana ante Osasuna y no podrá ser de la partida.

Sigue toda la actualidad del Real Madrid en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. REAL BETIS Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez/Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Camavinga/Kroos; Fede Valverde, Benzema y Vinicius Real Betis (1-4-2-3-1): Rui Silva; Aitor Ruibal/Sabaly, Luiz Felipe/Víctor Ruiz, Edgar González, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Andrés Guardado/William Carvalho; Sergio Canales, Fekir, Juanmi; Borja Iglesias

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. REAL BETIS

PARTIDO Real Madrid vs. Real Betis FECHA Sábado, 3 de septiembre de 2022 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 16:15

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. REAL BETIS

Por ahora, no hay convocatorias en ninguno de los dos equipos

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. REAL BETIS

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Vallejo: Molestias musculares - - REAL BETIS LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Camarasa: Lesión de rodilla Martín Montoya: Lesión de tobillo Aitor Ruibal: Molestias William Carvalho: Al margen Pezzella: Roja directa -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. REAL BETIS

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga

LaLiga TV (Bar) 16:15 Sudamérica Star+ ARG: 11:15

CHI: 10:15

COL: 09:15 México SKY Sports 09:15

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Espanyol 1-3 Real Madrid LaLiga Santander 28/08/2022 Celta Vigo 1-4 Real Madrid LaLiga Santander 20/08/2022

Próximos partidos del Atlético