Las alineaciones del Milan vs. Inter Milan de semifinales de la Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los dos equipos afrontan con todo el apasionante 'Derby della Madonnina' en la ida de las 'semis' de Liga de Campeones

La segunda semifinal de la UEFA Champions League arranca este miércoles. Y lo hace con una expectación tremenda, pues esta enfrentará a dos de los grandes rivales históricos de Europa: la Associazione Calcio Milan y el Inter de Milan. Dos enemigos históricos que comparten ciudad e incluso estadio, y que se miden en un 'Derby Della Madonnina' que promete ser trepidante.

El Milan, a por todas... aunque con la duda de Rafael Leao

De un lado está el Milan de Stefano Pioli, que ejerce como local (por ello el estadio se 'llama' este miércoles San Siro, y no Giuseppe Meazza) y que, después de varios años en el ostracismo, ha regresado al fin a la élite europea. Gracias a la calidad de futbolistas tan talentosos como Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Díaz, Ismael Bennacer, Junior Messias o Theo Hernández, la pericia de Simon Kjaer, Rade Krunic, Fikayo Tomori o el capitán Davide Calabria, los goles y los galones de Olivier Giroud y Zlatan Ibrahimovic, o las paradas imposibles de Mike Maignan, los 'rossoneri' han vuelto al lugar que les corresponde por historia y sueñan en grande en esta Liga de Campeones.

Eso sí, de cara al choque, llegan con un importante contratiempo. Rafael Leao, su gran estrella, se hizo daño el fin de semana, en el triunfo por 2-0 del Milan ante la Lazio en Serie A, y arrastra molestias en la ingle, por lo que no está del todo claro que vaya a poder jugar. Si no saliera de inicio, su sitio en el once bien podría ser para Junior Messias, un futbolista de la total confianza de Pioli. Por lo demás, se espera a los habituales del conjunto rojinegro, que cuenta con un once tipo de lo más reconocible.

El Inter, sin Skriniar Por su parte, el Inter de Milán de Simone Inzaghi afronta el duelo con tres bajas por lesión. Especialmente importante es la del zaguero eslovaco Milan Skriniar, que, con una fractura de vértebras, se une en la enfermería al mediocentro holandés Robin Gosens y al carrilero brasileño Dealbert Henrique. Para su once inicial, el veterano Matteo Darmian será quien sustituya a Skriniar abajo, formando esa línea de tres centrales junto a Alessandro Bastoni y Francesco Acerbi por delante del cancerbero camerunés André Onana, en ese 1-3-5-2 tan habitual de Inzaghi. Por lo demás, todo hace indicar que el Inter saldrá con sus principales piezas, como el mediocentro Marcelo Brozovic, que jugará en la media con el siempre fino Nicolo Barella. Federico Dimarco y Denzel Dumfries estarán en los carriles, percutiendo por banda, y los arietes Lautaro Martínez y Edin Dzeko saldrán en punta de lanza. Eso sí, hay una única duda: saber si Inzaghi confiará en la media en el veterano Henrikh Mkhitaryan o, por el contrario, en el imaginativo Hakan Cahlanoglu para formar junto a Brozovic y Barella, que son inamovibles.

ALINEACIONES DEL MILAN VS. INTER MILAN AC Milan (1-4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Krunic, Tonali; Brahim Díaz, Bennacer, Junior Messias/Rafael Leao; Giroud Inter Milan (1-3-5-2): Onana; Darmian, Bastoni, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan/Cahlanoglu, Dimarco; Lautaro Martínez y Dzeko

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL MILAN VS. INTER MILAN

PARTIDO Milan vs. Inter Milan FECHA Miércoles, 10 de mayo de 2023 ESTADIO Estadio San Siro, Milán (Italia) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL MILAN VS. INTER MILAN Por ahora, no se han hecho públicas las listas de convocados para el derbi en ninguna de las dos escuadras.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL MILAN VS. INTER MILAN

MILAN LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Ibrahimovic: Lesión en el gemelo Rafael Leao: Molestias en la ingle - - INTER MILAN LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Skriniar: Vértebra rota Dealbert: Lesión de rodilla Gosens: Lesión en el hombro - - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL MILAN VS. INTER MILAN

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M56)

M+ Liga de Campeones UHD (M441)

M+ Liga de Campeones BAR (Bar) 21:00 Sudamérica ESPN

Star+

FOX Sports ARG: 16:00;

CHI: 15:00

COL: 14:00 México HBO Max 13:00

Últimos partidos de Milan

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Milan 2-0 Lazio Serie A 06/05/2023 Milan 1-1 Cremonese Serie A 03/05/2023

Próximos partidos de Milan

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Spezia vs. Milan Serie A 13/05/2023 Inter Milan vs. Milan UEFA Champions League - Semifinales (vuelta) 16/05/2023

Últimos partidos de Inter Milan

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA AS Roma 0-2 Inter Milan Serie A 06/05/2023 Hellas Verona 0-6 Inter Milan Serie A 03/05/2023

