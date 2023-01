Las alineaciones del Cacereño vs. Real Madrid de la Copa del Rey 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los blancos visitan al Cacereño en dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Real Madrid buscará este martes el pase a los octavos de final de la Copa del Rey ante el Cacereño. El equipo de Ancelotti debuta en el torneo del KO, pues al haber ganado LaLiga no tuvo que jugar la dos primeras rondas.

Para este partido, Ancelotti tiene las bajas de Courtois, Carvajal y Mariano, pero no es un problema pues el italiano tenía previsto de antes hacer un once con rotaciones. De hecho, en el entrenamiento de este lunes ha ensayado con este once: Lunin, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Odriozola, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Hazard, Asensio y Rodrygo. Cabe destacar que también ensayó con Vallejo durante un rato del partidillo en el lugar de Odriozola.

Ilusión máxima en Cáceres

Por su parte, el Cacereño es uno de los dos equipos de Seguna RFEF que está en la competición y en el sorteo de dieciseisavos tuvo la gran fortuna de que le tocase el Real Madrid. El Estadio Príncipe Felipe estará a rebosar para ver a su equipo intentar la proeza.

ALINEACIONES DEL CACEREÑO VS. REAL MADRID Cacereño (1-4-5-1): Iván Moreno, Pedro Ramírez, Traoré, Capa, Gomis, Ruymán, Bermúdez, Manchón, El Kounni, Garci y David Grande. Real Madrid (1-4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Vallejo/Odriozola; Tchouaméni, Camavinga, Ceballos; Asensio, Hazard y Rodrygo.

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL CACEREÑO VS. REAL MADRID

PARTIDO Cacereño vs. Real Madrid FECHA Martes, 3 de enero de 2023 ESTADIO Estadio Príncipe Felipe HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL CACEREÑO VS. REAL MADRID De momento, no hay convocatorias por parte de ninguna de las dos entidades.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL CACEREÑO VS. REAL MADRID

CACEREÑO LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - - - REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Mariano: Esguince de tobillo Carvajal Courtois - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL CACEREÑO VS. REAL MADRID DE COPA DEL REY

ZONA CANAL HORARIO España La 1 TVE 21:00 Sudamérica Star+

ESPN ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 0-0 Getafe Amistoso 23/12/2022 Valladolid 0-2 Real Madrid Liga Santander 30/12/2022

Próximos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Villarreal vs. Real Madrid Copa del Rey 07/01/2023 Real Madrid vs. Valencia Supercopa de España 11/01/2023