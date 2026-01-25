Alexia Putellas, estrella del Barcelona, lanza llamativo nuevo logotipo con Nike

El muy esperado proyecto de la ganadora del Balón de Oro en dos ocasiones incluye el lanzamiento de un impresionante nuevo logo que entrelaza la inicial ‘A’ de la estrella del Barca, con dos números 11 a cada lado formando una corona, representando su estatus real en el deporte.

El monograma - un diseño moderno y poderoso - ofrece una estética aguda y visualmente atractiva, reflejando el significativo impacto de la internacional con 140 partidos en el campo a lo largo de los años.

Apodada 'La Reina' o 'gran maestra' por sus elegantes habilidades de juego, Putellas, quien es tres veces ganadora de la UEFA Women’s Champions League, siempre ha inspirado a otros - pero también ha dado crédito a los íconos que influyeron en su juego, con un jugador en particular atrayendo su atención más que cualquier otro.

Su aprecio por el número 11 proviene de su tiempo viendo al Barcelona de niña, particularmente a la leyenda brasileña Rivaldo, quien inspiró a la ganadora de la Copa del Mundo años antes de que se uniera a los Blaugranas ella misma.

“Cuando empecé a ver al Barca, recuerdo que el 11 era Rivaldo - un zurdo,” dijo. “Me enamoré de ese número. Todos quieren el número 10, pero el 11 es especial. Cuando alguien vea el 11, quiero que piensen en Alexia.”

Desde joven, Putellas ha trabajado duro para dominar su oficio, mostrando su visión de clase mundial, control hipnotizante y versatilidad desinteresada durante más de una década.

Después de ascender en las filas de Espanyol, la técnica nacida en Cataluña se ganó su lugar en el Barcelona en 2012, donde desde entonces ha alcanzado el pico de su poder, haciendo más de 330 apariciones y anotando más de 150 goles para un equipo que ha dominado el fútbol español en su tiempo allí.

Ahora, con varios años más de experiencia en el campo, un gabinete lleno de trofeos y un deseo de marcar la diferencia fuera del campo de juego, la múltiple ganadora del Balón de Oro está ansiosa por dejar su huella de una manera única.

Solo unos pocos selectos se han vuelto sinónimos de un número específico en el deporte más popular del mundo, pero Putellas se ha ganado su lugar en la mesa principal y espera extender su influencia a todos los rincones del mundo, convirtiéndose en el número 11 del mundo.

La revelación del logo ve a la legendaria centrocampista unirse a otros atletas característicos y grandes estrellas del fútbol, Kylian Mbappe y Erling Haaland, como un brillante ejemplo para los millones de fanáticos que se inspiran en su dedicación e impulso para convertirse en los atletas definitivos.