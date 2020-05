Álex Larín sobre Isidro Metapán: “Es un equipo serio”

Una de las cosas que le llamó la atención para firmar con este equipo es la puntualidad a la hora de pagar.

Álex Larín firmó con Isidro Metapán a inicios de esta semana, a pesar que tuvo ofertas de Guatemala, pero al no tener un panorama claro, se decidió a firmar con los occidentales. También fue tentado por Alejandro González, dirigente del Águila.



Al consultarle cuál fue el motivo que le llamó la atención de Isidro Metapán, "Cacho" indicó: “Es un equipo serio. Si vos lo ves no tienen problemas de pago, tienen una bonita cancha, proyecciones como clubes serios. Entonces, eso me motiva a firmar. Sabés que contrataron a Herbert Sosa y Ricardinho. También motiva”.



“Metapán es una cancha bonita y yo lo que necesito es jugar. Luego del parón que tuve hace un año, yo ya venía poco a poco retomando mi nivel y lastimosamente vino esto del coronavirus, pero me motiva esto de poder ir a jugar a Metapán”, finalizó.