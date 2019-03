Alerta en River: ¿se va Armani?

Su representante reconoció contactos con "equipos de Europa y Asia", aunque aclaró que el arquero "no tiene como un anhelo irse a jugar afuera".

Luego de la cantidad y variedad de bajas por lesión que sufrió en las últimas semanas, en River volvieron a sonar las alarmas este jueves, pero esta vez por las declaraciones del representante de Franco Armani.

Martín Aráoz, agente del arquero de 32 años, reconoció que está "charlando con clubes de Europa y de Asia" que están interesados en contratar al casildense después de la de 2019.

"No se va a ir así porque sí a cualquier lado. Son equipos de varios lugares. Como el año de Franco fue magnífico, estamos hablando con equipos de todos lados. Igual, no hay nada firme", explicó el representante de Armani, en declaraciones a la Página Millonaria Radio, y detalló cuáles son las opciones que más tientan al ex- : "Estoy hablando de clubes de Europa, de Asia, no de Sudamérica. Y tiene que ser algo que a él lo motive: un equipo que juegue Champions, una competencia importante".

No obstante, Aráoz destacó que el arquero de la Selección argentina "está súper contento en River, tiene contrato y ojalá siga ganando cosas" y aclaró: "Franco nunca me dijo que tiene como objetivo irse afuera, que sea un anhelo total. Te soy sincero, no. Él es muy tranquilo, espera, sabe que las cosas se dan, es muy creyente. Él cree que si se tiene que dar, se da. Y si no, es porque no es el momento. Obviamente que nosotros estamos charlando con un par de equipos porque la trascendencia de Franco es mundial, pero no hay nada firme y él tampoco tiene como un anhelo irse afuera”.