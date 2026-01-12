Alavés vs. Rayo Vallecano, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Alavés recibe a Rayo Vallecano este miércoles 14 de enero a las 21:00 horas en el estadio de Mendizorroza, por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Sigue aquí en directo el Alavés vs. Rayo Vallecano de la Copa del Rey 2025-26

Los Babazorros avanzaron a los octavos de final después de vencer por marcador de 1-0 a Sevilla en la ronda de los 32 mejores, con gol de Carlos Vicente Robles desde el punto penal.

Por su parte, el Rayo consiguió su boleto a la fase de los 16 finalistas tras dejar en el camino por 3-1 a Granada en los dieciseisavos de final, con anotaciones de Álvaro García y Pedro Díaz, además de un tanto en propia puerta de Juanjo Flores.

Cómo ver Alavés vs Rayo Vallecano, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports 2 (Argentina), Win Play (Colombia), ECDF Web/App (Ecuador), América Televisión (Perú-por confirmar), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports, a falta de confirmación oficial.

Hora de inicio de Alavés vs Rayo Vallecano

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Mendizorroza.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Alavés

Los Babazorros han superado con creces su actuación de la temporada pasada, en la que fueron eliminados en la segunda ronda a manos de Deportiva Minera. El Alavés sabe lo que es ser finalista en la Copa del Rey, fase que alcanzó en 2017.

En noticias relacionadas al mercado de transferencias, se ha reportado el interés del Alavés por Kevin Zenón, volante de Boca Juniors y según reportes, incluso ya existe una oferta formal para reforzar la plantilla dirigida por Eduardo Coudet.

Noticias del Rayo Vallecano

El Rayo ya igualó su presentación de la campaña anterior en la que también llegó hasta octavos de final, donde fue eliminado frente a la Real Sociedad (1-3). La Franja tiene como mejor resultado histórico en la copa su aparición en las semifinales en los años de 1982 y 2022.

Quién ha hablado recientemente con la prensa fue Carlos Martín, recién llegado en calidad de préstamo desde el Atlético de Madrid.

"Estoy contento de poder debutar con esta camiseta y este equipo y además por el resultado y pasar de ronda. Es un club importante y creo que encajó con mis cualidades. Creo que puedo ayudar y aportar mucho y estoy seguro que lograremos los objetivos. Sé que hay mucho nivel en este equipo pero daré todo por esta camiseta para conseguir los objetivos. Estamos vivos en las tres competiciones y lucharemos por todas ellas", expresó el delantero.

Cómo llegan al partido

