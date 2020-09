Alan Pulido: "Se extraña mucho jugar en Chivas"

El delantero del Sporting Kansas City aún tiene cariño para su exequipo.

Con altos y bajos, ha sido uno de los equipos más importantes en la carrera de Alan Pulido. El delantero mexicano pasó siete torneos en el Rebaño, conquistando más de cinco títulos y un campeonato de goleo con los que grabó su nombre en la historia del club.

Se sabe que el Rebaño no le ofreció un contrato atractivo para retenerlo, hecho que derivó en su venta al de la . Meses después del traspaso, el nacido en Tamaulipas concedió una entrevista a Marca Claro, confesando que no olvida a su exclub.

"Obviamente se extraña mucho el hecho de jugar en Chivas. Para mí es el equipo más importante de , el que tiene más afición. Es un club muy grande, un histórico en todos aspectos y obviamente que también allí fui referente del equipo".

Igualmente, contó que podría aparecer en las próximas convocatorias de la Selección mexicana, pues ya hablaron con él: "Me contactaron, no el Tata sino la gente que trabaja para él, y me preguntaron que cómo estaba. Me ilusiona, me motiva seguir dando lo mejor de mi y obviamente poder estar en la selección es algo muy importante, para tratar de estar ahí y representar a mí país" dijo para cerrar.

Pulido Izaguirre no aparece en una convocatoria del Tricolor desde noviembre de 2018, cuando fue titular en un duelo contra . Aún no ha tenido la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Gerardo Martino.