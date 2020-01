Pulido: “Dolió irme porque me maté por Chivas y nunca pedí un aumento”

El delantero tamaulipeco fue uno de los jugadores más destacados del futbol mexicano en el último semestre.

Alan Pulido, reciente campeón de goleo de la en el Apertura 2019, aclaró los motivos que lo orillaron a la decisión de dejar Chivas por aceptar la oferta del de la .

En entrevista con Goal, el delantero de Ciudad Victoria explicó que no buscó cambiar sus condiciones económicas sino el diálogo con la cúpula rojiblanca, algo qiue lo dejó con sentimientos encontrados.

“Sí duele porque entregué, di todo y me maté por . Nadie me puede reprochar, en algunos partidos salían las cosas y en otros no. Yo nunca pedí un aumento de sueldo, solo pedía platicar algo diferente, lo teníamos atrás desde hace un año pero entiendo las posturas de todos: el técnico, el nuevo directivo que llegó”, dijo durante la pretemporada en Scottsdale, Arizona.

Pulido Izaguirre se marchó el pasado mes de diciembre con un título individual, uno de Liga y , dos de y una SuperCopa MX, además de haberse convertido en un referente de la institución.

“Sí se extraña (Guadalajara), es una ciudad muy linda y donde viví cosas muy buenas, pero los retos son para los ganadores y tomé esta decisión de la mejor manera. Me voy tranquilo y contento porque cumplí con las expectativas, me gané el cariño de la gente y me ganaron el corazón”, mencionó.

Al tamaulipeco le ilusiona poner punto final a su carrera en el equipo que lo repatrió al futbol mexicano luego de dos años en el futbol de Grecia. “Me encantaría retirarme en Chivas porque hice grandes cosas ahí. Ojalá tenga las puertas abiertas para regresar y retirarme ahí pero todavía falta mucho para eso”.

En el contexto del Guadalajara, Pulido se muestra ansioso de que el equipo pueda encontrar una época ganadora de la mano de Amaury Vergara, Ricardo Peláez y el entrenador Luis Fernando Tena.

“Estoy seguro que les va a ir de lo mejor, ojalá se les pueda dar el campeonato (del Clausura 2020), me encantaría por más que no esté ahí, me sacará una gran sonrisa verlos triunfar”, detalló.

Para este Clausura 2020 José Juan Macías se convirtió en su reemplazo en el ataque luego de un año brillante con el León que lo llevó a convertirse en el mejor goleador mexicano.

Pese a ello, aunque confía en su olfato de gol, Pulido aclara que esta podría no serle una tarea sencilla en un equipo tan mediático. “No es lo mismo la presión en León que en Chivas, pero ojalá que Macías pueda crecer más futbolísticamente y lleve a Chivas a lo más alto. Que tome esa responsabilidad, no es fácil”.