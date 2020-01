Ake Loba ve más probable ganar títulos con Monterrey que con Cruz Azul

El delantero marfileño reveló los motivos por los que fichó con Rayados para el Clausura 2020.

Aunque mucho se especuló que Ake Loba podía llegar a Cruz Azul, el campeón terminó llevándose al prometedor delantero marfileño, haciendo una de las contrataciones más importantes del Clausura 2020.

Este lunes fue presentado ante los medios de comunicación el artillero de 21 años, revelando los motivos por los que decidió firmar con la Pandilla y no con la Máquina, que lo pretendía inicialmente: “Monterrey es un gran club, terminó campeón el torneo pasado, primero eso fue lo que me motivó, también soy un chico que quiere ganar muchas cosas con los equipos que me toca y para mí, Monterrey era el mejor equipo de ".

La Máquina tenía como plan inicial incorporar al delantero exQuerétaro, pero al esfumarse terminaron apostando por Lucas Passerini, atacante que arribó directo del de . Se menciona que el vigente monarca de la habría desembolsado 8 millones de dólares por Loba.