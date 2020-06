Ajax presenta su innovadora camiseta para la temporada 20/21

Durante los últimos años, el ha regresado a los primeros planos del futbol internacional, trascendiendo por el futbol que despliegan y los futbolistas que conforman una de las plantillas más talentosas de Europa.

Con el cambio de temporada, es normal que todos los equipos del planeta estrenen nuevas camisetas, siendo una de las más comentadas la del poderoso club holandés. A través de redes sociales presentaron su jersey de visitante, utilizando rayas grises y blancas con líneas diagonales en azul, en una muy arriesgada propuesta.

Igualmente, Edson Álvarez presumió esa nueva indumentaria en sus cuentas personales, asegurando que ya piensa en la próxima campaña. Con este mensaje, prácticamente podría sellarse la permanencia del exAmérica en el club.

Looking forward for the next season ❌❌❌ @AFCAjax pic.twitter.com/rqAifSwyVW

La camiseta ya está a la venta a través de internet, teniendo un costo de 101 dólares americanos en la página web de la marca que patrocina al Ajax. ¿Te gustó este innovador diseño?

Leave 1 GIF to rate our new @adidasFootball away kit!



We will start...#ReadyForSport #ForTheFuture pic.twitter.com/ddTqrifdZm