«Ajax, Feyenoord y PSV pujan por fichar a Ilian Hadidi»

Ajax, Feyenoord y PSV luchan por fichar a Ilian Hadidi, centrocampista de 17 años del Standard de Lieja, según revela el diario valón La Dernière Heure.

Hadidi, que acaba de cumplir 17 años, es un centrocampista diestro que capitanear el equipo sub-18 del Standard de Lieja. Prefiere jugar de “6”, pero esta temporada ya ha marcado 5 goles en 16 partidos.

Aunque aún no ha debutado con el primer equipo, esta temporada ya ha entrenado con regularidad en él. Su rápido crecimiento y el vencimiento de su contrato en verano lo convierten en objetivo de los principales clubes europeos.

Además de los Países Bajos, Borussia Dortmund, Lille, Mónaco y Brujas también le siguen de cerca.

El rotativo asistió el fin de semana a un encuentro del Standard de Lieja Sub-18. «A nuestra izquierda había un ojeador del Manchester City que hablaba neerlandés», se señala. «Por supuesto, no quiso decir a qué jugador o jugadores había venido a ver, pero tras unos minutos de contacto visual, pronto nos dimos cuenta…»

Su gran interés se debe en parte a sus actuaciones en un torneo juvenil con la selección de Marruecos Sub-17 a principios de abril, que ganó. El próximo mes participará en la Copa Africana de Naciones Sub-17 en Marruecos.

En los próximos días, Hadidi deberá decidir su futuro. Su entorno le recomienda quedarse en Lieja, donde se siente cómodo, pero otras ofertas son más lucrativas. Según La Dernière Heure, tras la reestructuración, el Standard de Lieja ya no ofrece contratos millonarios.