Aguirre y la salida de Braithwaite: "Nos han chingado"

“Somos últimos y los grandes nos zumban a dos jugadores”, agregó el mexicano, recordando también la salida de En-Nesyri.

Javier Aguirre no ocultó su disgusto por la salida de Martin Braithwaite, el nuevo refuerzo del . “Nos han chingado”, aseguró el entrenador del ante los medios de prensa.

“Nunca me había pasado que te saquen a un jugador en un día, no te lo imaginas. Creo que nos chingaron, como se dicen en . Tú no te imaginas que, yendo en el último lugar, nos zumben a dos jugadores, así, pum, ventilao”, agregó el mexicano, recordando además la partida de Youssef En-Nesyri al .

Aguirre, de todos modos, quiere pensar en positivo. “Mientras la FIFA nos deje jugar con once, fantástico. Yo estoy contento con lo que tengo”, subrayó. Y añadió: “Tengo 26 jugadores, sería una falta de respeto decir que estamos jodidos porque son buenísimos jugadores”.

¿Qué le puede aportar Braithwaite al Barcelona? “No lo voy a decir, ellos sabrán por qué le ficharon”, remarcó el Vasco para intentar ponerle un punto final a esta historia.