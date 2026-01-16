AC Milán vs. Lecce, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

AC Milán está en una carrera por el título con sus feroces rivales Inter de Milán esta temporada, y simplemente tienen que vencer al Lecce, amenazado por el descenso, para mantenerse en contacto con la cima.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo del partido de AC Milan vs Lecce mientras GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego hoy.

Cómo ver AC Milán vs Lecce, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

AC Milán Milán-Lecce: hora de inicio

El partido se disputa este domingo 18 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El AC Milán está invicto en cinco partidos, pero un reciente hábito de empatar ha mermado sus posibilidades de ganar el Scudetto. Tres de las últimas seis salidas de la Serie A de los Rossoneri han terminado en empate, entregando la iniciativa del título a sus rivales de ciudad, el Inter.

Lecce podría meterse fácilmente en la lucha por el descenso si no tienen cuidado. Están solo tres puntos por encima de la zona de descenso, sin victorias en cinco partidos y sin mantener su portería a cero en ese lapso. También han anotado solo dos veces en sus últimos cinco partidos.

Lesiones, suspensiones, datos clave

Santiago Giménez y Strahinja Pavlovic están fuera para los anfitriones.

Lecce no contará con el defensor angoleño Kialonda Gaspar (suspensión), Medon Berisha (lesión de rodilla) y Francesco Camarda (problema en el hombro).

La estrella estadounidense Christian Pulisic es el máximo goleador del AC Milán en la Serie A con ocho goles.

Christopher Nkunku ha anotado en cada una de las dos últimas salidas de los Rossoneri.

Noticias de equipo y plantillas

