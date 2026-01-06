+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Matteo Occhiuto

AC Milán vs. Genoa, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre AC Milán y Genoa, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

En San Siro se cierra la 19ª jornada de la Serie A, con el encuentro entre Milan y Genoa.

Daniele De Rossi busca la hazaña contra la formación de Massimiliano Allegri, que busca la enésima victoria para continuar en el duelo con Inter y Napoli.

El Milan arrancó el 2026 con un triunfo por 1-0 sobre el Cagliari, mientras que el Genoa ha comenzado el año empatando 1-1 contra el Pisa.

Arbitra Mariani de Aprilia, en el VAR Di Paolo y Paterna. 

A continuación toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo por televisión y streaming.

Cómo ver AC Milán vs Genoa, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

AC Milán-Genoa: hora de inicio

El partido se disputa este jueves 8 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.

  • México: 13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

AC Milán contra Génova alineaciones probables

AC MilánHome team crest

3-5-2

Formación

3-5-2

Home team crestGEN
16
M. Maignan
33
D. Bartesaghi
23
F. Tomori
5
K. De Winter
12
A. Rabiot
2
P. Estupinan
19
Y. Fofana
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
10
R. Leao
8
R. Loftus-Cheek
1
N. Leali
5
L. Oestigard
27
A. Marcandalli
22
J. Vasquez
2
M. Thorsby
15
B. Norton-Cuffy
3
A. Martin Caricol
32
M. Frendrup
17
R. Malinovsky
9
Vitinha
29
L. Colombo

3-5-2

GENAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Allegri

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. De Rossi

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del AC Milán

El AC Milan volverá a la titularidad con Pulisic: el exjugador del Chelsea se ha recuperado y será titular. Leao también se unirá a él, con Fullkrug en el banquillo. Fofana y Rabiot acompañarán a Modric en el centro del campo, y se espera que Loftus-Cheek y Ricci estén en el partido. Gabbia regresará a la defensa.

Noticias del Genoa

De Rossi está listo para continuar con la alineación ofensiva que vio contra el Pisa: el exjugador del Colombo será titular junto a Vitinha, con Ekuban y Ekhator entrando desde el banquillo. Otoa estará en el trío defensivo con Vásquez y Ostigard.

Forma

MIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

GEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Dos victorias consecutivas del Milan sin recibir gol contra Cagliari y Verona: en la Serie A, los Rossoneri no pararon desde el primer partido, cuando el Cremonese ganó en San Siro. El Genoa, por su parte, no consigue una victoria desde hace un mes: el 8 de diciembre, venció por 2-1 a Udinense. A partir de ahí, tres derrotas y un empate para los rojiazules.

Enfrentamientos directos

MIL

Últimos partidos

GEN

3

Victorias

2

Empates

0

Victorias

8

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

El Genoa no vence al Milan desde el 8 de marzo de 2020: victoria rossoblu 2-1 en San Siro. Desde entonces, cinco victorias para el Milan y tres empates en los ocho encuentros siguientes. 

Clasificación

Posiciones en la clasificación en los dos extremos: el Milan es segundo con 38 puntos, a solo un punto del líder, Inter de Milán. El Genoa, en cambio, es decimoséptimo, con 3 puntos de ventaja sobre el Verona que es antepenúltimo. 

