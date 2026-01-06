AC Milán vs. Genoa, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En San Siro se cierra la 19ª jornada de la Serie A, con el encuentro entre Milan y Genoa.

Daniele De Rossi busca la hazaña contra la formación de Massimiliano Allegri, que busca la enésima victoria para continuar en el duelo con Inter y Napoli.

El Milan arrancó el 2026 con un triunfo por 1-0 sobre el Cagliari, mientras que el Genoa ha comenzado el año empatando 1-1 contra el Pisa.

Arbitra Mariani de Aprilia, en el VAR Di Paolo y Paterna.

A continuación toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo por televisión y streaming.

Cómo ver AC Milán vs Genoa, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

AC Milán-Genoa: hora de inicio

Serie A - Serie A San Siro

El partido se disputa este jueves 8 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Noticias del AC Milán

El AC Milan volverá a la titularidad con Pulisic: el exjugador del Chelsea se ha recuperado y será titular. Leao también se unirá a él, con Fullkrug en el banquillo. Fofana y Rabiot acompañarán a Modric en el centro del campo, y se espera que Loftus-Cheek y Ricci estén en el partido. Gabbia regresará a la defensa.

Noticias del Genoa

De Rossi está listo para continuar con la alineación ofensiva que vio contra el Pisa: el exjugador del Colombo será titular junto a Vitinha, con Ekuban y Ekhator entrando desde el banquillo. Otoa estará en el trío defensivo con Vásquez y Ostigard.

Forma

Dos victorias consecutivas del Milan sin recibir gol contra Cagliari y Verona: en la Serie A, los Rossoneri no pararon desde el primer partido, cuando el Cremonese ganó en San Siro. El Genoa, por su parte, no consigue una victoria desde hace un mes: el 8 de diciembre, venció por 2-1 a Udinense. A partir de ahí, tres derrotas y un empate para los rojiazules.

Enfrentamientos directos

El Genoa no vence al Milan desde el 8 de marzo de 2020: victoria rossoblu 2-1 en San Siro. Desde entonces, cinco victorias para el Milan y tres empates en los ocho encuentros siguientes.

Clasificación

Posiciones en la clasificación en los dos extremos: el Milan es segundo con 38 puntos, a solo un punto del líder, Inter de Milán. El Genoa, en cambio, es decimoséptimo, con 3 puntos de ventaja sobre el Verona que es antepenúltimo.