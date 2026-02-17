AC Milán vs. Como 1907, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Milan y Como se enfrentan en el partido de recuperación de la jornada número 24 de la Serie A. En San Siro es un duelo entre los equipos de Max Allegri y Cesc Fàbregas, que se reencuentran a poco más de un mes del partido en el Sinigaglia ganado 3-1 por los rossoneri.

Sigue aquí en directo el partido AC Milan vs Como de la Serie A 2025-26

Modric y compañía, que el viernes superaron 2-1 al Pisa, no tienen alternativa a la victoria para mantener abierto el campeonato, tras el triunfo del Inter sobre la Juve del sábado.

Para el Como, en cambio, sigue la lucha total por Europa: un resultado positivo podría reducir la brecha con la zona Champions para los lariani.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo en TV y streaming.

Cómo ver AC Milán vs Como 1907, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones 5, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, Orange Fútbol 3 y LaLiga TV M3 , mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, DAZN y Fubo Sports.

Milan-Como: hora de inicio

El partido se disputa este miércoles 18 de febrero en el Estadio San Siro a las 20:45 horas, tiempo de España.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas

Noticias de los equipos y alineaciones

Noticias del Milan

El Milan tiene el gran problema de la ausencia de Rabiot: el centrocampista fue expulsado en Pisa y se perderá el partido contra el Como; en su lugar podría jugar Ricci, con Loftus-Cheek como posible confirmación y un turno de descanso a la vista para Fofana. En ataque, hay que valorar el estado de Leao y Pulisic: es difícil que sean titulares, Nkunku está listo. Saelemaekers ha vuelto a entrenarse con el grupo.

Noticias sobre el Como

En el Como, ausencia segura de Morata: sanción inminente para el español. En defensa debería volver a verse a Diego Carlos tras el banquillo del sábado, mientras que en el centro del campo podría repetirse Caqueret.

Forma

Periodo de forma brillante para el Milan: cuatro victorias en las últimas cinco jornadas, las dos últimas a domicilio contra Pisa y Bolonia. Para el Como, en cambio, la racha positiva se interrumpió el sábado con la derrota ante la Fiorentina.

Partidos entre los dos equipos

En casa del Milan es el tercer enfrentamiento oficial de la historia y en los dos primeros siempre se impuso el conjunto rossonero.

Clasificación

El Milan es la segunda fuerza de la Serie A con 53 puntos: a -8 del Inter y a +3 del Napoli. El Como, en cambio, es séptimo con 41: el cuarto puesto está a seis puntos.