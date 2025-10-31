AC Milán vs. AS Roma, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

AC Milán recibe a AS Roma este domingo 2 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio San Siro, por la jornada 10 de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el AC Milán vs. AS Roma de la Serie A 2025-26

Los Rossoneri llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Atalanta en la fecha 9, con gol de Samuele Ricci. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri es cuarto en la clasificación con 18 puntos.

Por su parte, la Loba venció por 2-1 a Parma en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Mario Hermoso y Artem Dovbyk. El cuadro a cargo de Gian Piero Gasperini es segundo en la tabla con 21 unidades, igualado en la cima con el Napoli.

Cómo ver AC Milán vs AS Roma, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México ESPN, Disney+ Estados Unidos FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Hora de inicio de AC Milán vs AS Roma

Serie A - Serie A San Siro

El partido se disputa este domingo 2 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.

México:13:45 horas

Argentina:16:45 horas

Estados Unidos:15:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del AC Milán

Santiago Giménez se encuentra en medio de una serie de críticas muy duras por parte de la prensa italiana y los aficionados Rossoneri, causadas por su falta de gol.

En buenas noticias, Pervis Estupiñán regresó a los entrenamientos y debería estar pronto de vuelta en acción oficial.

Noticias del AS Roma

La Loba espera poder contar de nuevo con Angeliño, ausente por varias semanas a causa de una bronquitis.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

