Serie A
team-logoAC Milán
San Siro
team-logoRoma
Andrés Roberto Flores Bocanegra

AC Milán vs. AS Roma, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre AC Milán y AS Roma, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

AC Milán recibe a AS Roma este domingo 2 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio San Siro, por la jornada 10 de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el AC Milán vs. AS Roma de la Serie A 2025-26

Los Rossoneri llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Atalanta en la fecha 9, con gol de Samuele Ricci. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri es cuarto en la clasificación con 18 puntos.

Por su parte, la Loba venció por 2-1 a Parma en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Mario Hermoso y Artem Dovbyk. El cuadro a cargo de Gian Piero Gasperini es segundo en la tabla con 21 unidades, igualado en la cima con el Napoli.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver AC Milán vs AS Roma, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN
SudaméricaDisney+
MéxicoESPN, Disney+
Estados UnidosFOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de AC Milán vs AS Roma

crest
Serie A - Serie A
San Siro

El partido se disputa este domingo 2 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:15:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

AC Milán contra Roma alineaciones

AC MilánHome team crest

3-5-2

Formación

3-5-2

Home team crestROM
16
C
M. Maignan
46
M. Gabbia
5
K. De Winter
31
S. Pavlovic
33
D. Bartesaghi
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
19
Y. Fofana
4
S. Ricci
18
C. Nkunku
10
R. Leao
99
M. Svilar
5
E. N'Dicka
22
M. Hermoso
23
G. Mancini
17
M. Kone
19
M. Celik
43
Wesley
8
N. El Aynaoui
4
C
B. Cristante
21
P. Dybala
18
M. Soule

3-5-2

ROMAway team crest

MIL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Allegri

ROM
-Alineación

Suplentes

Manager

  • G. Gasperini

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del AC Milán

Santiago Giménez se encuentra en medio de una serie de críticas muy duras por parte de la prensa italiana y los aficionados Rossoneri, causadas por su falta de gol.

En buenas noticias, Pervis Estupiñán regresó a los entrenamientos y debería estar pronto de vuelta en acción oficial.

Noticias del AS Roma

La Loba espera poder contar de nuevo con Angeliño, ausente por varias semanas a causa de una bronquitis.

Cómo llegan al partido

MIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

ROM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

MIL

Últimos partidos

ROM

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

8

Goles marcados

12
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Clasificación

Enlaces útiles

