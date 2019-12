Abelardo, ex del Barcelona: "Desde que llegué al Espanyol, soy perico y el socio número 1"

El ex jugador azulgrana, que debutará como entrenador blanquiazul precisamente ante los culés, fue presentado este lunes.

Abelardo Fernández ha sido presentado este lunes como nuevo entrenador del . El ex jugador del (1994-2002) compareció en sala de prensa y aseguró que "desde que llegué, soy perico y el socio número 1".

Abelardo, que este sábado debutará como entrenador del Espanyol precisamente ante los culés por una nueva jornada de , dijo que se siente "un privilegiado por entrenar a este gran club. Estoy orgulloso. Vengo al 100%, trabajaremos a tope. No me lo pensé dos veces cuando el Espanyol me llamó. Ahora hay que sacar al equipo de esta situación".

Precisamente consultado sobre el debut contra el Barça del próximo sábado, Abelardo afirmó: "Intentaré ganar con todas mis ganas. Desde que llegué a un acuerdo, soy perico y el socio número uno". "Intentaré ganar con todas mis ganas. Siempre he mostrado mi profesionalidad allí donde he estado. En el Espanyol haré lo mismo. Me voy a dejar la piel por este club", añadió.

"El fútbol es trabajo diario. Prometo que vamos a ser competitivos, nos dejaremos la piel. No daremos un balón por perdido, seremos verticales. Quiero que la gente vibre con este equipo. Quiero que el equipo transmita a la gente, que tenga las ideas claras; presión intensa, verticalidad. La situación se puede revertir. Me voy a dejar la piel por este club", prometió el ex técnico del y .

El artículo sigue a continuación

Cabe recordar que el flamante preparador del RCD Espanyol hasta el final de temporada toma el mando del equipo catalán con una única misión: salvar al equipo del descenso a la Segunda División. Los pericos son actualmente los últimos clasificados del campeonato, con solo 10 puntos tras 18 presentaciones.

Sobre ese último punto, opinó: "Yo en la plantilla veo calidad. La mayoría de estos jugadores metieron este equipo en Europa. Deben recuperar esa confianza e identificarse con una idea de juego que les va a venir bien. Pero no, no es el reto más difícil de mi carrera. Todos los retos han sido bonitos pero todos son complicados".

Este lunes, Abelardo dirigió su primera práctica al frente del Espanyol.