Zinedine Zidane deja entrever cuándo se anunciará su próximo puesto de entrenador, con el ex técnico del Real Madrid esperado para asumir el cargo de Francia

Las declaraciones de Zidane se dieron durante una gala benéfica donde no pudo jugar debido a una leve lesión en el muslo. “Envejecemos y, desafortunadamente, nos lesionamos de vez en cuando. Ahora voy a entrenar por un tiempo”, bromeó Zidane, insinuando nuevamente su regreso a los banquillos.

Esta no fue la primera vez en las últimas semanas que Zidane abordó la situación sobre su futuro. Hablando previamente en el Festival Deportivo de Trento el mes pasado, reconoció su deseo de dirigir al equipo nacional francés algún día. “Me gustaría ser el entrenador de la selección francesa algún día”, dijo. “Seguramente volveré a entrenar.”

Sus declaraciones parecen consistentes con informes de larga data de que Zidane ha estado esperando específicamente a que el puesto en la selección de Francia quede disponible. Deschamps, que ha estado a cargo desde 2014, sigue comprometido hasta después del Mundial de 2026, pero ya ha confirmado su salida en ese momento. Esa línea de tiempo se alinea perfectamente con el enfoque paciente de Zidane.

Zidane también abordó la especulación pasada sobre la Juventus, diciendo: “¿Yo en la Juventus? No sé por qué no sucedió. Siempre llevo a ese equipo en mi corazón porque me dio mucho.”

