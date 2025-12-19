Yaya Toure revela la 'rivalidad amarga' con su hermano Kolo mientras la leyenda del Manchester City afirma que era 'mejor' que el exdefensor del Arsenal
Yaya es considerado uno de los mejores mediocampistas de la Premier League
Los Touré son dos de los jugadores más queridos que han pasado por el fútbol inglés, tanto que son el tema de un popular cántico que no solo se canta en los partidos de fútbol en todo el país, sino que también es un elemento clave en los torneos de dardos.
Tras un periodo de tres años lleno de trofeos con los gigantes españoles del Barcelona, Yaya buscó nuevos horizontes uniéndose al City en 2010. Y en un notable periodo de ocho temporadas en el Etihad Stadium, se convirtió en uno de los mejores centrocampistas en la historia de la Premier League, marcando 62 goles en 230 apariciones en la máxima categoría.
En su mejor campaña individual en el City, Yaya marcó 20 goles en 35 partidos de liga mientras el club levantaba el título de la Premier League 2013-14 bajo la dirección de Manuel Pellegrini. Ganó otros seis honores en Mánchester, anotando el gol de la victoria en la final de la FA Cup 2010-11 contra el Stoke City en el estadio de Wembley.
Kolo también es recordado como uno de los mejores defensores de la liga.
Mientras tanto, el hermano mayor Kolo también disfrutó de un éxito increíble durante sus días de jugador en Inglaterra. A su llegada del equipo marfileño ASEC Mimosas en 2002, el defensa central fue parte del legendario equipo del Arsenal que ganó el título de la Premier League 2003-04 invicto bajo la tutela de Arsene Wenger.
Posteriormente, ganó cuatro honores más con el Arsenal, incluidos dos FA Cups, antes de mudarse al City en 2009. Ganando la Premier League 2010-11 junto a Yaya bajo la dirección de Roberto Mancini, Kolo se unió luego al Liverpool en una transferencia gratuita en 2013.
Durante tres temporadas en Anfield, Kolo ayudó al Liverpool a alcanzar las finales de la Copa de la Liga y la Europa League en la temporada 2015-16, con los Reds, entonces dirigidos por Jurgen Klopp, perdiendo ambas ante el City de Yaya y el Sevilla respectivamente.
Kolo pasó luego un año con el equipo escocés Celtic antes de retirarse en 2017, mientras que tras dejar el City en 2018, Yaya tuvo breves pasos por el equipo griego Olympiacos y el conjunto chino Qingdao FC antes de colgar las botas en 2019.
Yaya habla sobre la sana competencia entre él y Kolo
En una entrevista con la BBC, después de admitir con picardía que siempre ha pensado que era “el mejor” del dúo, Yaya - quien ahora es entrenador asistente del equipo nacional de Arabia Saudita - dijo: “Siempre digo eso [que yo era el mejor] porque había una rivalidad amarga entre él y yo.
“Pero en algún momento sentí que llegó al punto de que él sabía que yo era mejor en algunas partes del juego que él.
“Creo que él, físicamente, era mejor porque eso viene de mi padre también, ¿verdad? Porque él era muy enfocado, dedicado, y ya sabes, siempre tuvo esa disciplina, ¿verdad?
“Bueno, Kolo y yo siempre hemos sido de esa especie (dedicados), pero en algún momento Kolo se dio cuenta de que yo era como… un poco mejor, pero él no se frustró porque quería empujar ese límite muy lejos, ¿verdad?
“Como, quién va a ser el mejor y quién va a lograr más y en algún momento me volví mejor.”
Kolo espera que el City pueda extender su racha de victorias a siete partidos
Ahora asistente del entrenador del City, Pep Guardiola, Kolo espera que su equipo pueda mantener su increíble racha de forma cuando se enfrenten al West Ham en la liga el sábado por la tarde. Los 10 veces campeones están actualmente en una racha de seis victorias consecutivas en todas las competiciones.
Anticipando el partido contra el West Ham, Guardiola dijo en una conferencia de prensa previa al partido el viernes: “Lo dije hace un mes, incluso cuando los resultados no eran buenos, [que las sensaciones eran realmente buenas].
“Muchas cosas son positivas, la forma en que jugamos no está al nivel requerido para ganar el título [ahora mismo] pero el margen está ahí para mejorar y eso es agradable. Podemos hacerlo mejor. Creo que obtuvimos resultados, pero hay muchas cosas que necesitamos hacer mejor.”