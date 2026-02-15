Diomande jugó los 90 minutos completos de la derrota del RB Leipzig ante el Bayern de Múnich en la DFB-Pokal el fin de semana, pero es poco probable que la eliminación del equipo alemán a manos del líder de la Bundesliga disuada a los posibles interesados. El jugador de 19 años estuvo muy vinculado a un fichaje estrella en enero tras un impresionante comienzo con el RB Leipzig, que a su vez pedía más de 100 millones de libras por el joven.

Uno de los equipos vinculados con el fichaje de Diomande es el Liverpool, actual campeón de la Premier League, que busca incorporar a un nuevo extremo izquierdo. Los Reds vendieron a Luis Díaz al Bayern de Múnich el verano pasado y finalmente no lograron sustituir al colombiano, mientras que el gigante de Merseyside teme perder a Mohamed Salah en verano.

Anthony Gordon, del Newcastle, es otro de los rumoreados objetivos del Liverpool, ya que se espera que el equipo de Arne Slot dé prioridad a un extremo al final de la temporada. Según se informa, el Liverpool es el equipo favorito de Diomande, pero la estrella de Costa de Marfil ha respondido a esas afirmaciones insistiendo en que el Liverpool es el «club favorito de su padre».