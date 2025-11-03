El XI de Europa: El Manchester United hace magia, el Arsenal domina a balón parado y Mohamed Salah marca de nuevo

Gracias por finalmente despertarte, Premier League. En medio de la saturación de opiniones deportivas, muchos señalaban que la liga estaba aburrida: Arsenal caminando hacia el título, Manchester United irrelevante, Liverpool acabado. Todo esto podría seguir siendo cierto, pero el fin de semana trajo algo de variedad.

Arsenal sigue siendo muy sólido y mantiene la ventaja inicial. Sin embargo, United mostró pelea y energía, mientras que Liverpool recordó cómo ganar un partido, lo que resultó refrescante para sus seguidores más convencidos.

En el continente, también hubo movimiento. El Clásico de la semana pasada parecía dejar claro que existe una brecha real entre Real Madrid y Barcelona (Los Blancos se impusieron 2-1), pero los Blaugranas se reivindicaron esta semana y pusieron su temporada nuevamente en marcha.

Y en Alemania, el Bayern Múnich simplemente se comporta de manera arrolladora, burlándose de su propia liga.

GOAL presenta El XI de Europa, con 11 observaciones clave del fin de semana.

