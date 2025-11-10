+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Euro XI Nov. 10
Thomas Hindle

El XI de Europa: Las esperanzas de título del Liverpool se desvanecen tras la derrota ante el Manchester City, el ataque del Real Madrid se tambalea en un empate sin goles, y el Arsenal resbala contra el Sunderland

El fin de semana del fútbol europeo trajo mucha emoción, y GOAL US desglosa las principales historias de la Premier League, La Liga y otras competiciones destacadas en el XI de Europa.

Entonces, Liverpool seguramente puede despedirse de la Premier League, ¿verdad? Después de una derrota por 3-0 ante el Man City, los campeones defensores parecen acabados. Ahora están en el octavo lugar, a ocho puntos de la cima, y hay pocas señales de que puedan redescubrir su estilo. Es un lugar extraño para que los poseedores del título se encuentren.

Pero no es el único drama de la Premier el fin de semana pasado. La pérdida de puntos en otros lugares debería haber significado que el Arsenal podría avanzar en la parte superior de la tabla. En cambio, empataron contra el recién ascendido Sunderland. Y más abajo en la tabla, el Manchester United y el Tottenham cumplieron con la magnitud de la ocasión con unos últimos 15 minutos locos. 

Otras ligas importantes en Europa también ofrecieron su parte de drama. El empate sin goles del Real Madrid fue un recordatorio de que están lejos de ser los favoritos indiscutibles para el título. El Barcelona tuvo que luchar para superar al Celta de Vigo y, quizás más sorprendentemente, el Bayern perdió puntos.

GOAL presenta el XI de Europa, con 11 observaciones clave del fin de semana.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Las esperanzas de título de Liverpool se desvanecen

    ¿Acabada la carrera por el título, entonces? El Liverpool siempre iba a experimentar algunos dolores de crecimiento - es lo que ocurre cuando fichas a 10,000 nuevos jugadores - pero ¿alguien podría haber esperado esto? El Etihad es un estadio realmente difícil para jugar, y el Liverpool fue a la casa de sus rivales y simplemente se desplomó. El marcador de 3-0 favoreció al Manchester City, lo cual es bastante condenatorio en un juego de tal magnitud. 

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    City encuentra su forma

    Y luego, está el otro lado de las cosas. Pep Guardiola dirigió su partido número 1.000 el domingo por la noche. De hecho, empató su primero. Este no pudo haber sido más convincente como victoria. A pesar de todas las deficiencias del Liverpool, el Manchester City estuvo simplemente magnífico, lleno de energía e intención ofensiva. Erling Haaland estuvo tranquilo, así que Jeremy Doku decidió tomar el relevo. Completó siete regates, torturó a la defensa del Liverpool y marcó un gol audaz para rematarlo. Y ahora, podrían estar en la carrera por el título. 

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arsenal se topó con un bache en el camino.

    ¿Fue el resultado del sábado un revés en la búsqueda de los Gunners por su primer título de la Premier League desde 2003? Podría serlo si Arsenal sigue teniendo dificultades como esta. Para ser justos, un viaje a Sunderland siempre iba a ser complicado: el Estadio de la Luz tiende a brillar en ocasiones como esta, y los Black Cats han disfrutado de un fantástico comienzo de temporada. Pero el Arsenal no estuvo a la altura del momento. Fueron superados en el concurso y, en verdad, tuvieron algo de suerte al escapar con un empate 2-2. De nuevo, habrían perdido estos juegos en el pasado, y esta temporada, un empate fuera de casa contra un equipo recién ascendido de alguna manera se siente como un punto ganado.

  • Dan Ballard Sunderland 2025Getty

    Dan Ballard, de vuelta por venganza

    Una palabra, brevemente, para Dan Ballard. El central se suponía que iba a ser parte de la nueva era del Arsenal. Durante 12 años, estuvo en la cantera de los Gunners, y cada parte del tipo de defensa central que parecía listo para anclar una línea defensiva a largo plazo. Pero, como tantos otros, nunca dio el paso adelante a tiempo. Ballard aterrizó en Sunderland y, de una manera muy propia de un central, golpeó a su club de niñez. Ballard anotó uno, asistió en otro, e hizo un bloqueo verdaderamente notable en el tiempo de descuento para salvar un punto. Es difícil recordar una actuación individual mejor esta temporada. 

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP

    El United y el arte de volver a estar más o menos bien otra vez

    Ahora vivimos en un universo futbolístico donde podríamos tener que considerar un hecho extraño: el Manchester United no es tan malo. No son buenos, per se, pero realmente no son tan malos, tampoco. Demostraron esto con una actuación defectuosa pero con carácter contra el Spurs el fin de semana. Lideraron, estuvieron atrás, y finalmente consiguieron un punto fuera de casa, lo cual es bastante bueno considerando que realmente deberían haber perdido. Seguro, hay un largo camino por recorrer, pero Sir Jim Ratcliffe prometió tres años para Ruben Amorim. Después de poco menos de uno, es devastador decir que ha habido alguna mejora. 

  • FBL-ITA-SERIE A-PARMA-MILANAFP

    Milán decide hacer la Serie A interesante

    ¿Quién necesita vencer a los equipos débiles, de todos modos? El Milan ha estado haciendo algo notable recientemente, donde se disparan dramáticamente en el pie para que todos lo vean. Una victoria contra el Parma les habría dado un respiro en la cima de la Serie A antes del parón internacional. Pero, ¿dónde está la diversión en eso? Tomaron una ventaja de 2-0 de visitantes y estaban navegando. Luego, decidieron echarlo a perder al conceder dos goles baratos y luego perder un dúo de oportunidades en el último minuto. Y así, la Serie A tiene una carrera por el título en la vida real. 

  • Bonny Inter Lazio Serie AGetty Images

    Inter (de alguna manera) llega a la cima

    El Inter está mal esta temporada. No han sido realmente buenos durante meses. Después de perder en la final de la Liga de Campeones, la estrella Lautaro Martínez acudió a los medios para criticar a sus compañeros de equipo. Parecía que todo se estaba desmoronando. Pero la Serie A también es un choque de autos en la vida real. Y de alguna manera, después de estar bastante mal, están en la cima de la liga gracias a una victoria por 2-0 sobre Lazio. 

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Real Madrid aún no está listo.

    Bueno, la revolución de Xabi Alonso aún no está completamente en marcha. Fue una semana bastante miserable para ser madridista, todo dicho. Primero, perdieron ante el Liverpool en la Liga de Campeones y se veían bastante miserables haciéndolo. Y luego, fueron a la fortaleza que es Vallecas y se conformaron con un aburrido empate sin goles con Rayo Vallecano. También hay informes de que los grandes nombres en el vestuario están descontentos. Esto es lo que todos aceptamos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PSGAFP

    PSG sigue con vida

    Los parisinos siempre están en modo de prueba beta en el otoño. Básicamente ajustan durante unos meses, lidian con los altibajos de la temporada temprana, antes de afinarse en una máquina bien engrasada en la primavera. El año pasado, resultó ser una fórmula ganadora, incluso si hubo algunos obstáculos en el camino. Bueno, parece que lo están haciendo de nuevo. Necesitaron un gol en el minuto 95 de Joao Neves para vencer al Lyon el fin de semana pasado, lo que, al menos, mantiene viva la Ligue 1 por un tiempo.

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Lewandowski anota tres

    El Barça ha soportado unas semanas extrañas. Fueron vapuleados en el Clásico y luego empataron con el Club Brugge en la Liga de Campeones. Este fin de semana, entonces, se necesitaba una victoria tranquila, algo en lo que apoyarse. ¿Qué tal una locura de seis goles en un partido? Una victoria 4-2 sobre el Celta no era lo que habrían querido, pero se llevaron la victoria, y Robert Lewandowski anotó tres, lo cual es al menos una buena señal. 

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-BAYERN MUNICHAFP

    Bayern pierde puntos

    ¡Finalmente! ¡Ocurrió! El Bayern Múnich es (tal vez) un poco vulnerable después de todo. Claro, esto fue un empate y no una derrota directa, pero finalmente tuvimos un poco de incertidumbre en la Bundesliga. De hecho, fue el Bayern haciendo cosas dramáticas, con Harry Kane anotando en el minuto 90 para asegurar un empate tardío contra un sólido equipo del Union Berlín. Al menos no ganarán todos los partidos...