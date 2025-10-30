Xavi Hernández rechaza otra oferta de entrenador principal mientras el ex del Barcelona espera el desafío adecuado
Xavi permanece al margen a pesar del creciente interés
Desde que se separó del Blaugrana en el verano de 2024, Xavi aún no ha asumido otro rol como entrenador. Su partida del Camp Nou, aunque respetuosa, dejó un rastro de tensión, ya que lo presentó como una leyenda del club que se alejaba de un proyecto que había perdido alineación con sus ideales.
En los últimos meses, el de 45 años ha sido vinculado a varios clubes, incluidos Manchester United, Ajax y, más recientemente, Al Ittihad, pero ninguna de estas propuestas lo ha convencido. La última oferta vino del equipo de la Premier League rusa, Spartak Moscú, que, según se informa, quería construir un nuevo proyecto bajo el director deportivo Francis Cagigao y veía a Xavi como la figura perfecta para liderarlo. Pero el exentrenador del Barcelona rechazó el acercamiento, no impresionado por la dirección del proyecto y no dispuesto a apresurarse en otro entorno de alta presión, según Sport.
El Spartak está atravesando actualmente una fase desafiante en la temporada 2025-26, con resultados mixtos y presión sobre las decisiones de entrenamiento. Su actual entrenador es Dejan Stankovic, pero se informa que el club está considerando un cambio debido a sus actuaciones decepcionantes, que los han visto recoger solo cuatro puntos en las primeras cuatro rondas de la Premier League rusa esta temporada. Los informes sugieren que Stankovic está al borde de ser despedido, con el entrenador español Luis García emergiendo como el principal candidato para reemplazarlo después del rechazo de Xavi.
- Getty Images Sport
La oferta de Al-Ittihad y la filosofía de Xavi
A diferencia de muchos entrenadores sin trabajo que desean un regreso rápido, el enfoque de Xavi ha sido medido y deliberado. Aquellos cercanos a él insisten en que no hay pánico, solo paciencia. Desde mayo de 2024, ha permanecido activo manteniendo reuniones regulares con su equipo técnico, analizando modelos de juego y estudiando equipos potenciales que se alineen con sus ideales.
Financieramente seguro y guiado por principios más que por urgencia, Xavi ha resistido la tentación de ofertas lucrativas. Según informes, el Al-Ittihad de Arabia Saudita se acercó después de separarse de Laurent Blanc este septiembre, pero Xavi lo descartó rápidamente. "La prioridad es el proyecto futbolístico adecuado, no el dinero", dijo una fuente cercana al español a los medios. Para Xavi, el desafío debe permitirle implementar una filosofía a largo plazo basada en el control, el juego posicional y el desarrollo.
Xavi desempleado tras un extraño incidente con la selección nacional de India
A medida que las ofertas van y vienen, la postura de Xavi se ha vuelto cada vez más clara, ya que busca un proyecto que ofrezca autonomía, estructura y crecimiento a largo plazo y no solo una solución pasajera. Sus rechazos, desde el United hasta el Spartak, reflejan tanto autoconciencia como ambición. “No quiere entrar en el caos”, comentó uno de sus antiguos colegas del Barcelona.
En los últimos meses, informes incluso lo vincularon brevemente con la búsqueda de un nuevo entrenador para la selección nacional por parte de la Federación de Fútbol de la India (AIFF), un giro inesperado que destacó lo buscado que sigue siendo su nombre a nivel global. Aunque la AIFF finalmente dejó pasar la oportunidad, supuestamente debido a consideraciones financieras, el episodio subrayó la disposición de Xavi a enfrentar desafíos más allá de Europa, siempre que la visión sea sólida. Por ahora, sin embargo, ningún proyecto ha cumplido con todos los requisitos. La leyenda del Barcelona quiere un club que refleje su ADN futbolístico.
- Getty Images Sport
Exentrenador del Barça sigue siendo solicitado en todo el mundo
Xavi sigue siendo tan ambicioso como siempre. Su breve pero exitosa carrera como entrenador, desde transformar al Al Sadd en Qatar hasta guiar al Barcelona al título de La Liga 2022–23, demostró su potencial para dirigir a equipos de élite con inteligencia y convicción. Pero su próximo paso, insiste, debe tratarse de construir, no de reparar. Con varios banquillos europeos aún inestables y el mercado de entrenadores probablemente cambiando nuevamente para el invierno, se espera que el nombre de Xavi resurja en múltiples listas. Hasta entonces, permanece con su familia, recargando y refinando sus métodos.