Xabi Alonso toma decisión clave sobre Kylian Mbappé tras lesión antes del choque con el Manchester City

Mbappé ha sido el motor del Real Madrid en la temporada 2025-26. Con 25 goles en todas las competiciones y cuatro asistencias en la Liga de Campeones, está en camino de superar el récord de Cristiano Ronaldo de 69 tantos en un año calendario para el club. En LaLiga, ha marcado la mitad de los goles del equipo, y en Europa su participación alcanza un impresionante 75%. Su última exhibición en la Champions League, un cuádruple gol contra el Olympiacos, subraya tanto su brillantez como la dependencia del Madrid en su figura.

La decisión de Xabi Alonso de incluir a Mbappé en la convocatoria llega en un momento crítico para su propia posición. La derrota en casa del Madrid por 2-0 ante el Celta de Vigo el domingo fue un golpe duro, sumando apenas dos victorias en los últimos siete partidos en todas las competiciones. La jornada se complicó aún más por las expulsiones de Álvaro Carreras y Fran García, y la grave lesión muscular de Éder Militão, que se espera lo deje fuera hasta cuatro meses. Este resultado amplió la brecha con el Barcelona a cuatro puntos en La Liga y aumentó la presión sobre Alonso, cuyo futuro podría depender del partido contra el Manchester City.

Aun así, un desafiante Alonso no piensa rendirse. Declaró: "Todos estamos en el mismo barco. Tenemos que afrontar tanto los momentos buenos como los malos. Necesitamos creer que el próximo partido es una oportunidad, y mañana tenemos un encuentro muy emocionante para todos nosotros. Debemos mantener la concentración y la energía para que el Bernabéu disfrute de lo que vea. La comunicación con la directiva es constante. Estamos unidos, todos juntos en esto, y mantengo una buena relación con ellos."