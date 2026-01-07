Getty Images Sport
¿La última oportunidad de Xabi Alonso? ¡La Supercopa podría ser decisiva para el futuro del cuestionado entrenador del Real Madrid!
Madrid se enfrenta al Atlético por primera vez desde la goleada de 5-2.
Xabi Alonso ya está bajo una inmensa presión para cambiar la suerte del Real Madrid tras un comienzo complicado en el banquillo del Bernabéu. Aunque los Blancos lograron una victoria contundente por 5-1 sobre el Real Betis en su primer partido de 2026, una caída en el rendimiento, combinada con la serie imparable de victorias del Barcelona, significó que Real Madrid terminó el año a cuatro puntos de sus rivales.
Y el Real Madrid se enfrentará a una prueba mucho más dura cuando se enfrente a sus contrapartes madrileñas en Jeddah el jueves por la noche para la segunda semifinal de la Supercopa. Los Colchoneros infligieron la primera derrota de la temporada en liga al Real Madrid cuando se enfrentaron en el Wanda Metropolitano en septiembre pasado.
Goles de Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Julian Alvarez - dos veces - y Antoine Griezmann vieron al Atlético salir victorioso por 5-2 sobre los hombres de Alonso, y el ex entrenador del Bayer Leverkusen tendrá cuidado para que la historia no se repita con el primer trofeo nacional de la temporada en juego.
La importancia de la Supercopa
Desde el cambio de formato de la Supercopa en 2020, la importancia de la competición ha aumentado significativamente. Real Madrid estaba por delante de Barcelona en la tabla a mitad de la temporada pasada, pero perdió la final de la Supercopa 2025 por 5-2 ante los Blaugrana.
Barcelona finalmente superó a Real Madrid para ganar el título, y también se llevó la Copa Del Rey para lograr un triplete nacional en la campaña debut de Hansi Flick en el Spotify Camp Nou. Carlo Ancelotti finalmente sobrevivió la goleada en la final de la Supercopa para terminar la temporada en la capital, aunque el italiano dejó a Los Blancos al final de la temporada.
Alonso, sin embargo, no tendrá la misma flexibilidad que Ancelotti, ya que el español ya enfrenta llamados a su despido a pesar de haber sido nombrado sucesor del exentrenador de Bayern y AC Milan durante el verano.
Y antes del encuentro de semifinales con el Atlético, Alonso declaró que su equipo del Real Madrid necesita estar "mentalmente preparado" mientras se preparan para el partido del jueves.
La Supercopa 'el trofeo más importante', afirma Alonso
Hablando antes del partido del jueves, Xabi Alonso dijo: "Es una semifinal y tenemos que estar mentalmente preparados, competir y cuidar los detalles.
"El Atlético siempre es un oponente exigente, pero tenemos todas las razones para jugar este partido con mucha energía y deseo. Es el primer trofeo de la temporada y por eso es el más importante."
El hombre de 44 años continuó agregando: "Queremos rendir mejor de lo que lo hicimos en el partido de liga, pero no podemos olvidar las cosas que nos faltaron ese día y que son claras para nosotros. No queremos cometer los mismos errores y producir un partido mejor que el que jugamos.
"Estoy convencido de que será algo diferente, y que el equipo mostrará un lado diferente, un nivel diferente, y será muy reñido. Se pueden aprender lecciones positivas de todas las derrotas y hay cosas que no queremos repetir de ese juego y las mantendremos para nosotros. No debemos olvidar las cosas que no funcionaron bien."
Mbappé podría participar en la final de la Supercopa
Xabi Alonso también ha confirmado que el delantero estrella Kylian Mbappé se perderá el partido del jueves contra el Atlético. El delantero francés sufrió una lesión en la rodilla recientemente, y aunque Los Blancos esperaban contar con Mbappé para el derbi de Madrid, Alonso ha confirmado que el jugador de 27 años se ha quedado en Madrid para trabajar en su forma física.
"Las decisiones están tomadas y esperamos recuperarlo lo antes posible. Hemos estado apurándonos, pero este partido llega demasiado pronto. Lo que tenemos en mente ahora es la semifinal de mañana y poder ganar y jugar la final el domingo," dijo Alonso.
Mientras Mbappé se pierde el partido contra el equipo de Diego Simeone, el equipo médico del Real Madrid está trabajando sin descanso para ayudar en la rehabilitación del delantero. Y si pasa el examen médico, entonces hay una posibilidad de que Mbappe regrese para la final del domingo contra el Barcelona, siempre que el Real Madrid venza al Atlético esta semana.
Gonzalo García, quien anotó un hat-trick contra el Real Betis el fin de semana, se espera que lidere el ataque en ausencia de Mbappe.
