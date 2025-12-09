Xabi Alonso responde a los rumores sobre el Liverpool y la presión sobre Arne Slot crece tras ruptura con Mohamed Salah

Cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de entrenar en Inglaterra, y específicamente sobre un regreso a su antiguo club Liverpool, Alonso ofreció una respuesta sugerente, sin negar la opción por completo.

"Claro, es algo a considerar con los clubes ingleses, con mi antiguo equipo," admitió Alonso. "Pero por ahora, este es el lugar donde quiero estar, y en el futuro, nunca se sabe lo que puede pasar."

La situación de Slot se complicó aún más debido a un conflicto interno que involucra al talismán Mohamed Salah, quien criticó de manera pública al holandés tras el empate 3-3 contra el Leeds el fin de semana. No obstante, Alonso mantuvo la diplomacia al ser consultado sobre el tema.

"Esas son decisiones que han tomado en Liverpool. Sin duda, nos faltan muchos detalles, así que no me corresponde opinar sobre eso," afirmó.