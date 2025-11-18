¡Xabi Alonso no ha cambiado! El entrenador del Real Madrid ha mantenido la misma filosofía desde sus días como jugador, dice su ex compañero Karim Benzema
'Xabi-ball' en plena acción en el Real Madrid
Ha sido un comienzo intrigante para la vida de Alonso como entrenador del Real Madrid. Nombrado al final de la temporada pasada, la primera asignación del excentrocampista ganador de la Copa del Mundo fue participar en el Mundial de Clubes con un equipo medio en forma. El Madrid llegó a las semifinales, donde recibió una cruda lección de realidad a manos del Paris Saint-Germain.
Luego, tras una pretemporada acortada, las tropas de Alonso iniciaron la temporada 2025-26 de manera espléndida. Ganaron los primeros seis partidos de la temporada de La Liga, antes de ser demolidos por sus rivales vecinos, el Atlético de Madrid, 5-2 en el Metropolitano en septiembre. Esa derrota resultaría ser solo un pequeño tropiezo, ya que el Madrid ganó los siguientes siete partidos consecutivos, incluyendo una brillante victoria sobre el Barcelona en el Bernabéu el mes pasado.
Aunque han fallado en ganar sus dos últimos partidos en todas las competiciones, este equipo del Madrid bajo el mando de Alonso ha demostrado que tienen un nivel más alto del que tenían en la desastrosa temporada 2024-25, en la cual no lograron ganar grandes trofeos. Jugadores como Kylian Mbappé y Arda Güler se han convertido en pilares del equipo, con el capitán de Francia teniendo un inicio arrollador tras haber marcado 18 goles en 16 partidos.
- AFP
A Benzema le gusta el Real Madrid de Alonso
Hablando en una entrevista con AS, a Benzema le preguntaron si veía el potencial en Alonso para convertirse en entrenador cuando compartieron vestuario. En respuesta, el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid respondió: "Recuerdo cuando jugamos juntos, y ahora es lo mismo como entrenador. Presión, pases verticales… Es un estilo de juego que me gusta. Solo lleva seis meses allí y está haciendo un excelente trabajo. Se le debe dar tiempo."
Además, defendió a Alonso y al club de las críticas recientes, tras una caída en rendimiento. "Me gusta este equipo del Real Madrid", agregó. "Se habla mucho de ello ahora, pero siempre es así. Si empatan o pierden, es una crisis. Pasan de ser el mejor equipo del mundo a cuestionar al entrenador, a este jugador o aquel jugador… Es normal porque son el mejor equipo del mundo. Pero me gusta este equipo."
Alonso bajo inmenso escrutinio
La semana pasada, Ancelotti dio su veredicto sobre Alonso, a quien entrenó en el Bayern Múnich. “No puedo darle ningún consejo. Veo todos los partidos del Madrid porque quiero ver cómo les va a los brasileños y veo que el equipo lo está haciendo muy bien," dijo el italiano a AS. "Han ganado casi todos los partidos, pero desafortunadamente en el fútbol no siempre puedes ganar. A veces tienes que empatar. Una cosa que aprendí en el Real Madrid es que un empate aquí es el preludio de una crisis. Sin bromas. Tienes que acostumbrarte a eso. Ya sabemos que la principal evaluación de un entrenador son los resultados, y hasta ahora los resultados han sido espectaculares. Liderando la liga y entre los ocho primeros en la Liga de Campeones. ¿Qué más le podemos pedir a Xabi? Veo un equipo sólido, especialmente en defensa, y muy efectivo al frente. Mbappé lo está haciendo muy bien y [Jude] Bellingham ha regresado. Creo que Xabi puede tener éxito sin ningún problema."
Los medios de comunicación han sido rápidos en saltar al relato de “crisis” tras el empate sin goles fuera de casa ante el Rayo Vallecano antes del parón internacional – un resultado que llegó tras una derrota 1-0 en la Liga de Campeones ante el Liverpool en Anfield. Este escrutinio persiste a pesar de una victoria 2-1 en el Clásico contra el Barcelona el mes pasado, una ventaja de tres puntos en la cima de la tabla de la Liga después de 12 jornadas, y una posición fuerte para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Aun así, Alonso no ha escapado de las críticas. Al exentrenador del Bayer Leverkusen se le han cuestionado sus tácticas y la gestión del vestuario, con informes que sugieren que el vestuario no mantiene una visión unánime de sus métodos.
- Getty Images Sport
¿Benzema se imagina una carrera como entrenador?
En la misma entrevista con AS, Benzema, que cumplirá 38 años el próximo mes, reflexionó sobre si ve el entrenamiento como una posibilidad real una vez que se retire. "No lo sé. Tengo amigos que ya están involucrados en el entrenamiento y siempre me están hablando de ello, pero es difícil", admitió. "Ser futbolista o entrenador parece diferente, pero es la misma presión. Es complicado."
El francés, cuyo contrato con Al-Ittihad expira el próximo verano, ha afirmado que se ve jugando durante otros dos años.