Xabi Alonso no espera 'un lecho de rosas' en el Real Madrid ya que el entrenador insiste en que está manejando la presión 'con más calma' de lo esperado
El Madrid vuelve a la senda de la victoria tras el susto contra el Olympiacos
Madrid terminó su racha de tres partidos sin ganar tras una nerviosa victoria por 4-3 en la Liga de Campeones sobre los campeones griegos Olimpiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis el miércoles.
Los visitantes fueron sorprendidos temprano, cuando Chiquinho disparó una brillante volea al fondo del rincón inferior izquierdo en el octavo minuto. Sin embargo, Madrid ofreció una respuesta exquisita, ya que el hat-trick de Kylian Mbappe en el espacio de siete minutos puso en jaque a Olimpiacos antes de que el partido llegara a la media hora.
Los hombres de José Luis Mendilibar, sin embargo, no estaban de humor para dejar que los Blancos se saliesen con la suya. El suplente Mehdi Taremi, que entró por el lesionado Chiquinho en la primera mitad, descontó para los locales en el minuto 52. Ocho minutos después, sin embargo, Mbappe completó un póker anotando su cuarto gol de la noche y noveno en general en la competición esta temporada.
Ayoub El Kaabi le dio vida de nuevo a Olimpiacos, elevándose en el minuto 81 para conectar un cabezazo al fondo de la red y reavivar las esperanzas de una remontada. Tras el tercer gol, el equipo de Mendilibar apretó el acelerador y jugó con una intensidad increíble, incluso acercándose al empate en un par de ocasiones. No importaría, sin embargo, ya que las tropas de Alonso mantuvieron a raya a Olimpiacos en los últimos 15 minutos (incluido el tiempo de descuento) para poner fin a su racha sin victorias.
Alonso reflexiona sobre la victoria y dice que es un 'novato'
Después de la victoria, Alonso habló con los periodistas y reflexionó sobre el desempeño de su equipo. Incluso abordó la creciente presión sobre él y sus jugadores.
Cuando se le preguntó cómo estaba el equipo en las horas previas al partido, Alonso respondió: "Han sido muy positivos, muy productivos. Nos han ayudado a seguir creciendo, a intentar romper el ciclo, lo cual hemos logrado. Y a aprender a manejar momentos difíciles. Muy positivo. Como las cosas de las que hemos hablado, la unidad que tienen los jugadores, su compromiso... y esta es la única manera. Además de los tres puntos, me quedo con cosas positivas que han sucedido detrás de escena."
Agregó además que estaba más relajado acerca de los recientes problemas de Madrid de lo que uno podría haber esperado.
"No, no, no. Lo estaba manejando con mucha más calma de lo que uno podría esperar", aseguró. "No soy un novato en esto, y sé que el camino es largo. Y que no siempre es un lecho de rosas. Tienes que saber cómo navegar por giros y vueltas difíciles sin perder la cabeza. Tienes que ser crítico, exigente contigo mismo y reconocer tus errores; pero también saber que siempre hay otro partido. Y que siempre tienes que mirar hacia adelante."
El regreso de Vinicius a su forma es un gran positivo para el Madrid
Durante la última semana, han circulado rumores sobre un creciente descontento dentro del vestuario del Real Madrid respecto a los métodos de Alonso. En el centro de la especulación está Vinicius Jr., cuya relación con el técnico de 44 años ha sido objeto de un intenso escrutinio. The Athletic incluso describió su dinámica como "tensa". Informes adicionales han ido más lejos, sugiriendo que la estrella brasileña ha informado a la directiva del club que no tiene la intención de renovar su contrato debido a su frágil relación con Alonso.
Sin embargo, Alonso se mostró muy elogioso con el extremo de 25 años. Vinicius brilló el miércoles, entregando dos fantásticas asistencias a Mbappe y teniendo uno de sus propios goles anulado. En el proceso, alcanzó las 27 asistencias en la Liga de Campeones, igualando al ícono del Madrid Karim Benzema como el segundo máximo asistente del club en Europa, solo detrás de los 31 de Cristiano Ronaldo.
"Lamento mucho el gol anulado, porque es una jugada de la que hablamos ayer, y le habría dado una buena sensación, porque es un gol muy típico de él", dijo Alonso.
"Cortando desde afuera, hacia el segundo palo. Siento mucho que haya sido anulado. Pero luego, aparte de eso, la combinación y conexión con Kylian, las dos asistencias, el impacto que ha tenido... la cosa es que, en general, con las dificultades que tuvimos, porque [Eduardo] Camavinga no pudo continuar en el medio tiempo, [Raul] Asencio tuvo algunas molestias en el muslo... hoy fue un juego de momentos. Lo sacamos adelante, y con cosas positivas: los goles de Kylian, la actuación de Vini, y otros jugadores que también lo hicieron bien."
¿Puede la victoria de Olympiacos iniciar un cambio?
La victoria del miércoles fortaleció aún más la búsqueda de Madrid por un puesto entre los ocho primeros en la fase de liga de la Liga de Campeones. Además, a pesar de haber perdido puntos fuera de casa contra el Rayo Vallecano y el Elche en sus dos juegos anteriores, el Madrid sigue siendo el líder de La Liga.
Con algunos partidos más como visitante en el camino antes de que Madrid regrese al Santiago Bernabéu, Alonso confiaba en que su equipo manejará el complicado calendario sin contratiempos adicionales.
"Veremos. El tiempo lo dirá. Tuvimos una buena sensación... y compartimos algunas cosas. Con respecto al partido, vinimos aquí para hacer lo que queríamos, en un contexto complicado, con lesiones y lo que sucedió durante el juego," declaró.
"Y nos llevaremos eso. Esto es fútbol, y tenemos que pensar en el próximo. Ahora tenemos una visita a Girona, luego vamos a Bilbao... el calendario, excepcionalmente, no sé si jugaremos cinco o seis partidos fuera de casa. Es algo que no sucede muy a menudo. Pero vamos a afrontarlo."