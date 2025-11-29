Getty Images Sport
Xabi Alonso envía un fuerte mensaje sobre Jude Bellingham en medio de rumores de que la superestrella del Real Madrid no está contenta con el nuevo entrenador
Bellingham ha estado en buena forma goleadora tras su regreso.
Perdiéndose gran parte del inicio de la temporada, Jude Bellingham regresó a La Liga en la victoria de 2-0 de Real sobre Espanyol el 20 de septiembre, saliendo del banquillo de suplentes mientras los goles de Eder Militao y Kylian Mbappé sumaron los tres puntos para los hombres de Alonso.
El exjugador del Birmingham City, Bellingham, ha estado en buena forma goleadora para Los Blancos, anotando el gol de la victoria en la victoria del Clásico de octubre sobre el rival Barcelona antes de marcar un empate de último momento en el empate 2-2 con Elche el pasado fin de semana.
- Getty Images Sport
Un informe afirma que el internacional inglés está frustrado con Alonso
Sin embargo, aunque Bellingham ha impresionado en sus primeros partidos bajo la dirección de Xabi Alonso, la publicación española Mundo Deportivo informó a principios de la semana que se cree que hay fricción entre los dos. El informe afirma que el centrocampista Federico Valverde y los delanteros Rodrygo y Endrick también están descontentos con el exentrenador del Bayer Leverkusen, Alonso, quien asumió el mando de Carlo Ancelotti en el verano.
Alonso insiste en que tiene una comunicación sólida con Bellingham.
Pero antes del viaje del Real Madrid a Girona en la liga el domingo, Alonso ha desmentido las habladurías en torno a su comunicación con Bellingham, diciendo que sus conversaciones privadas siguen siendo saludables.
Cuando se le preguntó si tenía algún problema con Bellingham, Alonso dijo: “Absolutamente no. Tengo una comunicación excelente y una muy buena relación con Jude. Es un jugador de clase mundial; tiene ese impulso para mejorar, aprender y ser más eficiente con el gran potencial que tiene.
“Me gustan los jugadores que son curiosos y proactivos lo suficiente como para venir y preguntar qué podemos hacer mejor. Se adapta a diferentes perfiles y alturas porque es muy completo, y también necesitamos ser conscientes de lo que sucede a su alrededor.”
- Getty Images Sport
El exentrenador de Leverkusen también defiende la relación con Vinicius.
Esta no es la primera vez que Alonso ha tenido que salir a aclarar su relación con un jugador, habiendo también enfrentado preguntas sobre su decisión de dejar a Vinicius en el banco para el viaje del Real Madrid a Elche.
Explicando que él y el internacional brasileño habían discutido el plan antes del juego, Alonso dijo después del pitido final: “No, lo habíamos discutido. Hablamos de ello a menudo. Él entiende; sabía el papel que podría desempeñar. Lo hemos hecho antes, como en Getafe. Hoy no estamos contentos, pero todos estamos ansiosos por volver a la senda correcta.”
Insistiendo en que él y el resto de la plantilla del Real están creciendo más unidos, añadió: “No nos hemos caído a pedazos. Seguimos compitiendo; el contexto de cada partido es diferente. El resultado es lo que importa, y somos conscientes de eso y autocríticos. El espíritu es bueno; tenemos que responder ante la adversidad. Esto es el Real Madrid. Vivimos con críticas; queremos mejorar.
“La conexión está mejorando; tenemos más tiempo e interactuamos más, nos conocemos mejor. Todos estamos en el mismo barco, celebramos las victorias. Sufrimos si no ganamos. La conexión es buena. Necesitamos darle la vuelta a esta situación, comenzando con Atenas [contra el Olympiacos].”
A continuación para el Real: los hombres de Alonso buscan recuperar el primer puesto en Girona.
El Real Madrid busca recuperar el primer puesto en La Liga cuando viajen a Girona el domingo. El equipo de Xabi Alonso perdió su lugar en la cima tras la victoria por 3-1 de Barcelona sobre Alaves en el Spotify Camp Nou el sábado, con el centrocampista Dani Olmo anotando dos veces para el equipo de Hansi Flick.
Preparándose para su viaje a Girona con una victoria por 4-3 sobre el Olympiacos en la Liga de Campeones a mitad de semana, el Real busca encontrar forma en La Liga después de empatar sus últimos dos partidos contra Rayo Vallecano y Elche, respectivamente.
Hablando antes del partido contra el Girona, Alonso dijo: “El enfoque y la idea siempre han sido los mismos. Hemos tenido algunos contratiempos, pero los vamos a corregir para mejorar. Queremos seguir siendo agresivos, proactivos e intensos a la hora de recuperar. Cuando una organización falla incluso ligeramente, hace las cosas un poco más difíciles. Necesitamos organización, intensidad y la convicción de saber cómo hacerlo.”
