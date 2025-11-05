Xabi Alonso explica el ajuste táctico a mitad del juego contra el Liverpool mientras el entrenador del Real Madrid lamenta la derrota en el 'más difícil' partido de la Champions League hasta ahora

Alonso comenzó el partido con cuatro centrocampistas, incluyendo a Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Guler y Aurelien Tchouameni, mientras que Federico Valverde se desempeñó como lateral. Alonso optó por ajustar aún más sus tácticas durante el juego, con el extremo Rodrygo reemplazando a Camavinga.

Preguntado sobre cuál era su objetivo al alinear al francés, dijo: "Un cuarto centrocampista. Pensamos que Arda podría recortar desde la banda, estirando a Fede [Valverde]. Luego lo cambiamos porque Arda tenía un buen toque por dentro. Estas son decisiones que tomas durante el partido.

"No hemos podido romper su última línea defensiva para crear ocasiones claras en el área. Fede estaba tocado, así que lo sustituimos. Con Trent [Alexander-Arnold] y Rodrygo, queríamos crear amenazas. Buscamos otras combinaciones. Hoy nos faltó un poco en general, y algunos detalles jugaron a su favor."

También admitió que su equipo cometió muchas faltas innecesarias demasiado cerca del área del Liverpool, lo que llevó a los anfitriones a aprovechar el momento y finalmente encontrar el gol ganador a través de Mac Allister. "Y en la segunda mitad, todo estuvo muy ajustado, una cuestión de pequeños detalles. Esas faltas algo innecesarias nos hicieron perder la iniciativa." dijo.