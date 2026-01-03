Getty
Xabi Alonso explica la decisión del Real Madrid de ceder a Endrick después de que el brasileño complete su traspaso al Lyon
La superestrella encuentra oportunidades limitadas
Endrick firmó por el Real Madrid en el verano de 2024 procedente del Palmeiras después de una impresionante etapa en Brasil, donde ganó títulos de liga consecutivos. En su temporada de debut con los Blancos, hizo 37 apariciones en todas las competiciones, incluidas 22 en La Liga, marcando siete goles. Sin embargo, la temporada actual ha visto una reducción drástica en el tiempo de juego bajo el mando de Xabi Alonso. Desde que se recuperó de una lesión en el muslo que lo dejó fuera de juego durante varios meses, Endrick ha participado solo tres veces en todas las competiciones, sumando poco más de 100 minutos en La Liga y la Champions League, sin marcar.
La feroz competencia por los puestos con los delanteros estrella Kylian Mbappé y Vinicius Jr. ha significado que las oportunidades fueran escasas, con el entrenador prefiriendo a menudo a Gonzalo García como delantero suplente. Esta falta de participación causó una visible frustración en el joven astro, quien finalmente tomó la decisión de buscar un traslado a préstamo por el bien de su desarrollo, algo que su entrenador entiende.
Xabi Alonso: 'Lo estamos siguiendo de cerca'
Hablando con reporteros el sábado, Alonso dijo: "Endrick, en esta etapa de su carrera, después de venir de Brasil a Europa, necesita tiempo de juego, y entiendo por qué tomó esa decisión y por qué el club quiso invertir en su desarrollo y experiencia en una liga competitiva como la francesa, en un club donde obtendrá más minutos. Si eso le permite crecer como jugador... El Real Madrid hace un gran trabajo con jugadores que se desarrollan en otros clubes y luego rinden bien para el primer equipo. Lo hemos visto, y si eso sucede, entiendo por qué Bobby y el club tomaron esa decisión, y lo estaremos siguiendo muy de cerca, deseosos de que progrese y mejore.
"No deberíamos centrarnos solo en el corto plazo, sino también mirar el medio plazo y cuándo se están llevando a cabo las conversaciones. La decisión se ha tomado y no hay vuelta atrás. Endrick está allí, lo estamos siguiendo muy de cerca, y abordaremos la Supercopa con gran confianza en los jugadores que tenemos."
Las esperanzas para el Mundial vuelven a encarrilarse
Endrick ha ganado 14 presencias y marcado tres goles con la selección absoluta de Brasil, pero recientemente expresó un genuino "miedo" de quedarse fuera del torneo si permanecía en el banquillo del Real. En una entrevista con la leyenda brasileña Romario, el sensacional joven de 19 años dijo: "Para ser honesto, lo que pasa mucho por mi cabeza es que tengo miedo de no estar en la Copa del Mundo 2026. Por supuesto que es difícil, estar en el club más grande del mundo, con los mejores jugadores y no tener la oportunidad de jugar siempre. Pero siempre que juego, puedo mostrar un poco de mi juego para estar en la selección nacional. Espero que el próximo año pueda estar en la selección nacional y, si Dios quiere, ganaremos la Copa del Mundo."
El traslado de Endrick a Lyon, donde se espera que juegue un papel destacado, está diseñado para ser un capítulo temporal pero vital en su carrera. Según se informa, ha dicho a todos en el Real Madrid que regresará y tendrá éxito en el club, viendo su historia en España como lejos de terminar.
Impacto instantáneo en la Ligue 1
Endrick ha tenido un impacto inmediato fuera del campo desde que se unió, rompiendo los récords de las redes sociales del club por su video de anuncio. El entrenador Paulo Fonseca ha confirmado que su nuevo fichaje se está adaptando bien en los entrenamientos y está muy motivado, aunque su debut se retrasó debido a un problema de registro y no fue incluido en la lista para enfrentar al Mónaco, y ahora se espera contra el Lille en la Copa de Francia el 11 de enero.
Fonseca explicó: "Creo que es muy bueno. Comenzó a entrenar esta semana, la adaptación va muy bien. Es un jugador que necesitamos, es diferente. Todo el grupo lo recibió bien. Hablé con él, está muy satisfecho y nosotros también estamos complacidos de tenerlo con nosotros, con su calidad. Está en buena forma física, trabajó en Madrid pero no está listo para jugar 90 minutos. Ha tenido una buena sesión de entrenamiento, está motivado."
