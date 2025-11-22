Xabi Alonso envía un fuerte mensaje sobre Trent Alexander-Arnold antes del partido de La Liga del Real Madrid contra el Elche
Un comienzo difícil en España para TAA
Trent Alexander-Arnold se limitó a solo nueve minutos en la derrota por 1-0 de la Liga de Campeones de Madrid en Anfield, donde fue abucheado enérgicamente por la afición local, seguido de una aparición de siete minutos en el empate sin goles contra el Rayo Vallecano. Su titubeante comienzo generó críticas en la prensa española, añadiendo presión a un jugador que navega por un cambio importante en el club y las exigencias tácticas. Su participación limitada jugó un papel importante en que el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, lo omitiera de la última convocatoria nacional. Sin embargo, Xabi Alonso ha asegurado que el lateral derecho ahora está físicamente listo y mentalmente renovado después de dos semanas de trabajo intensivo durante el parón internacional en Valdebebas.
- Getty Images Sport
Alonso respalda a TAA
Xabi Alonso dijo a los periodistas: "En este parón [internacional], hemos trabajado con Trent, colectiva e individualmente, tras las lesiones que tuvo. Que Trent esté en mejor forma nos da más opciones en esa posición, y tenemos otros jugadores también. Fede [Valverde] sigue ahí. [Eder] Militao jugó de lateral derecho con Brasil el otro día, y Raúl [Asencio] también puede jugar ahí."
El ataque del Madrid bajo la lupa
Aunque la ausencia de Alexander-Arnold ha contribuido a una falta de equilibrio, el problema más grande del Madrid en las últimas semanas han sido los goles, o la falta de ellos. Los Blancos no lograron marcar contra el Liverpool o el Vallecano, y Kylian Mbappé no registró ni un solo disparo a puerta en ambos partidos. Sin embargo, Alonso se negó a señalar a su estrella delantera.
"No anotamos en Liverpool ni en Vallecas, pero no se trata solo de Kylian, es sobre el equipo", dijo Alonso. "Cuando no marcamos, tenemos que buscar alternativas: los extremos, los centrocampistas, las jugadas a balón parado... Los goles volverán, no tengo dudas."
Sin embargo, Mbappé ha enfrentado nuevas críticas después de volar a Dubái durante el descanso internacional tras su exclusión de la selección de Les Bleus por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) debido a una "inflamación en su tobillo derecho, que requiere más exámenes." Su repentino viaje a Dubái sin visitar las instalaciones médicas en Madrid había suscitado preguntas sobre su profesionalismo.
Hablando con L’Equipe TV, el entrenador de Francia Didier Deschamps explicó: "Él tiene una inflamación casi crónica porque ha tenido este problema de tobillo por un tiempo ya. Incluso si no le impide jugar. Creo que no hay riesgo que tomar dado que ya hemos calificado, y lo he puesto a disposición del Real Madrid."
Mientras tanto, el presidente de la FFF, Philippe Diallo, arrojó más luz sobre la condición de Mbappé y agregó, "Actualmente está pasando por un momento deportivo delicado. Cuando es el mejor jugador del mundo, se convierte en un activo insustituible para el equipo nacional francés. Mi único deseo es que vuelva a su mejor nivel y se reincorpore a nosotros en marzo para la próxima convocatoria, aportando todo lo que siempre nos ha dado."
- Getty Images
Mejora en defensa mientras Rüdiger se acerca a su regreso
Hubo buenas noticias en defensa después de que Eder Militao sufriera una lesión leve mientras estaba con la selección de Brasil. Alonso confirmó que, aunque el central se perderá el partido contra el Elche, su recuperación progresa bien. Más importante aún, Antonio Rüdiger está cerca de regresar.
"Es muy buena noticia que [Rudiger] esté cerca," dijo Alonso. "Probablemente no para mañana, pero veremos para Atenas [contra Olimpiacos]. Con su nivel y su personalidad, es importante tenerlo. La lesión de Militao no es grave, pero lo extrañaremos, y tener a Toni lo antes posible es una muy buena noticia.
"Sabemos dónde estamos, las exigencias en el Real Madrid. Somos exigentes con nosotros mismos después de cada partido. No tenemos que darle más importancia que eso."
La victoria del Barcelona sobre el Athletic Club el sábado los llevó temporalmente de vuelta a la cima de la tabla, igualando a los Blancos en puntos. El Real Madrid, ganador de 10 de sus 12 partidos de liga hasta ahora, ahora debe asegurar tres puntos fuera contra el Elche, en el puesto 11, para reclamar el primer lugar.