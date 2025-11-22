Xabi Alonso envía un fuerte mensaje sobre Trent Alexander-Arnold antes del partido de La Liga del Real Madrid contra el Elche

Aunque la ausencia de Alexander-Arnold ha contribuido a una falta de equilibrio, el problema más grande del Madrid en las últimas semanas han sido los goles, o la falta de ellos. Los Blancos no lograron marcar contra el Liverpool o el Vallecano, y Kylian Mbappé no registró ni un solo disparo a puerta en ambos partidos. Sin embargo, Alonso se negó a señalar a su estrella delantera.

"No anotamos en Liverpool ni en Vallecas, pero no se trata solo de Kylian, es sobre el equipo", dijo Alonso. "Cuando no marcamos, tenemos que buscar alternativas: los extremos, los centrocampistas, las jugadas a balón parado... Los goles volverán, no tengo dudas."

Sin embargo, Mbappé ha enfrentado nuevas críticas después de volar a Dubái durante el descanso internacional tras su exclusión de la selección de Les Bleus por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) debido a una "inflamación en su tobillo derecho, que requiere más exámenes." Su repentino viaje a Dubái sin visitar las instalaciones médicas en Madrid había suscitado preguntas sobre su profesionalismo.

Hablando con L’Equipe TV, el entrenador de Francia Didier Deschamps explicó: "Él tiene una inflamación casi crónica porque ha tenido este problema de tobillo por un tiempo ya. Incluso si no le impide jugar. Creo que no hay riesgo que tomar dado que ya hemos calificado, y lo he puesto a disposición del Real Madrid."

Mientras tanto, el presidente de la FFF, Philippe Diallo, arrojó más luz sobre la condición de Mbappé y agregó, "Actualmente está pasando por un momento deportivo delicado. Cuando es el mejor jugador del mundo, se convierte en un activo insustituible para el equipo nacional francés. Mi único deseo es que vuelva a su mejor nivel y se reincorpore a nosotros en marzo para la próxima convocatoria, aportando todo lo que siempre nos ha dado."