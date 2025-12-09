Getty/GOAL
Advierten a Xabi Alonso que Jude Bellingham y Vinicius Jr no pueden "lidiar bien" con sus demandas después de experimentar "libertad" bajo el mando de Carlo Ancelotti
Alonso ya bajo presión
La atmósfera en el Bernabéu ha pasado de expectante a ansiosa en el transcurso de unas pocas semanas turbulentas. Tras la salida de Ancelotti, quien entregó tres títulos de la Liga de Campeones y dos de La Liga, Xabi Alonso llegó con el mandato de modernizar la identidad táctica del club.
Llegando desde el Bayer Leverkusen con un legado invicto y una reputación por su fútbol sistemático y meticuloso, Alonso fue visto como el heredero natural al trono. Sin embargo, la transición ha estado lejos de ser fluida. Con los Blancos rezagados en la carrera por el título de la liga española y enfrentando una creciente crisis de lesiones, ya se están planteando preguntas sobre si los individualistas del equipo pueden funcionar dentro de la "máquina" de Alonso.
Escribiendo en su última columna para Sky Sport Germany, Lothar Matthaus ofreció un análisis minucioso del choque cultural que actualmente tiene lugar en la capital española.
Asfixiando a las estrellas: Por qué Vini y Jude están luchando
El ex ícono del Bayern de Múnich e Inter no se contuvo en su evaluación de los estilos contrastantes, señalando la pérdida de autonomía como un posible punto de fricción para los talentos más creativos del Madrid.
"Es un tipo de entrenador diferente a Carlo Ancelotti", escribió. "El italiano era más como una figura paternal, dando a sus jugadores más libertad, especialmente en el campo. Alonso, como todos sabían de antemano, valora detalles como la disciplina, la puntualidad y la organización en el campo. Bajo Ancelotti, el Real Madrid confiaba más en la calidad individual de sus jugadores. Alonso continúa dando libertad, pero también da a las estrellas más orientación en el campo. Jugadores como Jude Bellingham o Vinicius podrían no adaptarse tan bien a ese enfoque.
"Para Alonso, el enfoque no está en el jugador individual, sino en el equipo. Eso funcionó bien en Leverkusen. Florian Wirtz ciertamente tenía su libertad allí. Pero Alonso esperaba que todos sus jugadores contribuyeran defensivamente. Si a un jugador no le gusta eso, lo tendrá difícil con el entrenador.
"Tienes que cuestionarte a ti mismo, tienes que hablar abiertamente, tienes que hablar entre sí. Sin embargo, en última instancia, el entrenador decide cómo juega el equipo y quién juega. Y estoy convencido de que Alonso es una buena opción para el Real Madrid, pero a su manera."
La fricción de la transición
Bajo Ancelotti, Vinicius y Bellingham eran los arquitectos de su propio destino, a menudo desplazándose de sus posiciones para sobrecargar áreas específicas del campo basándose en el instinto. Era una estrategia de caos que las defensas rivales encontraban imposible de predecir. Bajo Alonso, ese caos ha sido reemplazado por estructura. Aunque eficaz en la Bundesliga, el sistema impone una carga cognitiva considerable a los jugadores acostumbrados a jugar por impulso.
La fricción fue evidente durante la desastrosa derrota por 2-0 ante el Celta de Vigo el domingo, ya que la frustración estalló espectacularmente, con el equipo recibiendo tres tarjetas rojas, incluida una expulsión para el prodigio brasileño Endrick desde el banquillo, señalando una pérdida de control emocional que era rara bajo el régimen anterior.
Una crisis defensiva antes del enfrentamiento con el Man City
Para agravar los dolores de cabeza tácticos, Alonso está lidiando actualmente con una crisis de lesiones de proporciones bíblicas. La pérdida de Eder Militao a causa de una grave lesión en el isquiotibial contra el Celta fue el último golpe a una defensa que ya ha sido diezmada.
Con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y David Alaba todos en la sala de tratamiento, y Ferland Mendy luchando por mantener su forma, Alonso está tratando de implementar su complejo sistema de línea alta con una defensa mantenida unida por cinta y plegarias.
El miércoles por la noche, el Madrid recibe al Manchester City en la Liga de Campeones y las apuestas son altas. Para Alonso, es una prueba de fuego. Enfrentarse al equipo de Pep Guardiola sin sus mejores defensores y con sus mejores atacantes supuestamente luchando por "hacer frente" a sus exigencias, el técnico vasco necesita un resultado para silenciar a los escépticos. Ya se ha informado que el resultado podría determinar si sigue o no a cargo del club.
