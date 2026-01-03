Getty Images Sport
Xabi Alonso da una actualización sobre la lesión de rodilla de la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, antes de la Supercopa de España
Golpe para Mbappé en el club y selección
Real Madrid y Francia sufrieron un golpe antes de un periodo crítico de la temporada y el próximo Mundial, cuando Kylian Mbappé fue diagnosticado con un esguince de rodilla. El goleador, que ha estado en una forma sensacional esta temporada, se espera que esté fuera de juego por un mínimo de tres semanas, con un posible regreso previsto para finales de enero. La lesión se produjo durante una sesión de entrenamiento en la víspera de Año Nuevo, que posteriormente reveló un daño menor en los ligamentos, un problema que según se informa ha estado manejando durante varias semanas.
Esto significa que el jugador de 27 años se perderá varios partidos clave, incluido el choque de La Liga del domingo contra el Real Betis y es poco probable que participe en la semifinal de la Supercopa de España contra el eterno rival Atlético de Madrid el 8 de enero. Alonso ha admitido que no está seguro de una fecha precisa de regreso, enfatizando que el club no apresurará el regreso de su talismán a la plena forma física.
- AFP
Alonso guarda silencio sobre el regreso de Mbappé
Hablando con los periodistas, Xabi Alonso dijo: "Vamos a adelantar los plazos; se trata en gran medida de sensaciones. Vamos a hacer todo lo posible para adelantar los plazos para que pueda estar listo lo antes posible. ¿Cuándo es 'lo antes posible'? Esa es la pregunta. No lo sé. ¿La Supercopa? Veremos.
"Después de cada partido, evaluamos el rendimiento del jugador, observamos cómo se siente y luego tomamos decisiones basadas en el partido y las necesidades del equipo. Veremos cómo progresa ahora y haremos todo lo que podamos para que vuelva lo antes posible."
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos y consejos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Dolor de cabeza para el Real Madrid y Francia
La ausencia de Mbappé representa un desafío sustancial para el Real Madrid, el internacional francés ha marcado 29 goles y ha dado cinco asistencias en solo 24 apariciones en todas las competiciones esta temporada. Lidera la Liga en goles, manteniendo por sí solo a Los Blancos en la carrera por el título y potencialmente manteniendo al entrenador Alonso en su puesto en medio de recientes inconsistencias. Sin él, el equipo tiene que adaptar su estrategia, y otros jugadores como Rodrygo y Jude Bellingham tendrán que mejorar su juego para cubrir el vacío dejado por su ausencia.
Mbappé es también el capitán y corazón creativo de su selección nacional, dicta el ritmo y lleva el peso psicológico de las expectativas de la nación. Habiendo ganado ya la Copa del Mundo de 2018 como adolescente y marcado un hat-trick en la final de 2022, está a solo dos goles del récord histórico de goles de la selección que ostenta Olivier Giroud. Su importancia para Francia no es solo por los goles, una enorme proporción del rendimiento ofensivo del equipo pasa por él, haciendo que su estado físico sea primordial para sus posibilidades de un memorable tercer título mundial.
- AFP
Posible regreso para la Liga de Campeones
Con el diagnóstico inicial apuntando a una ausencia de tres semanas, es probable que Mbappé se pierda la potencial final de la Supercopa el 11 de enero, además del choque con el Levante, así como los primeros enfrentamientos contra el Betis y el Atlético. Si todo sale según lo planeado, podría regresar para el crucial choque con el Mónaco en la Liga de Campeones. El Real se encuentra actualmente en las posiciones de clasificación automática para los últimos 16, pero necesitará dos victorias en sus partidos finales para estar seguro de evitar los play-offs. Si está en forma, el partido será una reunión emocional para Mbappé, quien hizo su espectacular salto con ellos, culminando en el título de la Ligue 1 2016-17 y una carrera hasta las semifinales de la Liga de Campeones. Marcó 27 goles en 60 apariciones totales antes de un traspaso masivo al PSG en 2017.
Anuncios