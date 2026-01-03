Xabi Alonso da una actualización sobre la lesión de rodilla de la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, antes de la Supercopa de España

Real Madrid y Francia sufrieron un golpe antes de un periodo crítico de la temporada y el próximo Mundial, cuando Kylian Mbappé fue diagnosticado con un esguince de rodilla. El goleador, que ha estado en una forma sensacional esta temporada, se espera que esté fuera de juego por un mínimo de tres semanas, con un posible regreso previsto para finales de enero. La lesión se produjo durante una sesión de entrenamiento en la víspera de Año Nuevo, que posteriormente reveló un daño menor en los ligamentos, un problema que según se informa ha estado manejando durante varias semanas.

Esto significa que el jugador de 27 años se perderá varios partidos clave, incluido el choque de La Liga del domingo contra el Real Betis y es poco probable que participe en la semifinal de la Supercopa de España contra el eterno rival Atlético de Madrid el 8 de enero. Alonso ha admitido que no está seguro de una fecha precisa de regreso, enfatizando que el club no apresurará el regreso de su talismán a la plena forma física.