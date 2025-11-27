'Wow, qué jugador' - Thomas Frank apoya a Vitinha para ganar el Balón de Oro mientras elogia la 'agresividad' del Tottenham en la derrota 5-3 ante el PSG
Tottenham responde después de la goleada de Arsenal
La retórica anti-Frank de algunos aficionados del Tottenham alcanzó su punto álgido el domingo cuando fueron derrotados 4-1 por los acérrimos rivales Arsenal en la Premier League. La paliza fue, naturalmente, difícil de asimilar, pero la forma de la derrota fue particularmente irritante para algunos seguidores, que estaban frustrados con las tácticas defensivas de Frank y la falta de intención. Pero parecieron ser su antiguo yo en la capital francesa con una actuación de valentía y carácter. En última instancia, recibieron cinco goles y se fueron sin nada el miércoles por la noche, pero Frank vio muchos aspectos positivos en la victoria. También piensa que Vitinha, quien anotó un triplete y quedó tercero en el Balón de Oro de este año, es el mejor centrocampista del mundo.
- AFP
'Tienen un ganador del Balón de Oro'
He told reporters, via Football London: "Estoy contento con el rendimiento. Fue la reacción que quería de los jugadores, del equipo. Hemos estado trabajando muy duro en eso, los jugadores, el personal, yo, para asegurarnos de que respondíamos bien y nos recuperábamos porque eso es crucial después de un mal rendimiento. Hoy vi más identidad del equipo que quiero crear, queremos crear. Mucho más carácter, personalidad, agresividad. Tres palabras que necesitas tener en cualquier equipo sin importar cómo quieras hacerlo, cómo quieras jugar, cualquiera que sea la formación, lo que sea. Hoy lo vimos, de eso estoy satisfecho.
"Por supuesto, creo que fue un rendimiento que estuvo ahí donde podríamos haber sacado algo del juego, un empate o una victoria. Así que eso es un poco frustrante que hayamos concedido algunos goles. Por supuesto, uno con un poco de margen de Vitinha, no al ángulo superior sino al ángulo superior, superior. Y luego, por supuesto, los goles tres y cuatro. Esos son los que definitivamente necesitamos evitar si queremos obtener algo de aquí, pero algo sobre lo cual construir. Delanteros anotando dos goles. Todo el equipo, creo que todos jugaron bien. Archie Gray, Lucas Bergvall, positivo. Cuando jugamos contra un equipo decente donde tienen un ganador del Balón de Oro y creo que el próximo está jugando en el mediocampo. Vitinha. Wow, qué jugador."
Frank agregó a TNT Sports: "Vitinha es el mejor mediocampista del mundo. Será el próximo ganador del Balón de Oro."
Tottenham se mantiene positivo
Con esta derrota, el Tottenham ha concedido cuatro o más goles en partidos consecutivos en todas las competiciones por primera vez desde mayo de 2003, bajo el mando de Glenn Hoddle. Además, los Spurs recibieron cinco goles fuera de casa en una competición europea importante por primera vez. A pesar de eso, el centrocampista Archie Gray tuvo una actitud optimista.
Le dijo a TNT Sports: "Jugamos contra un oponente de primer nivel esta noche, probablemente son el mejor equipo de Europa en este momento. Hubo algunos buenos momentos que podemos llevar a Fulham. Marcamos algunos goles, hay cosas en las que podemos trabajar, pero son un equipo muy bueno, y habrá momentos en los que sufrirás contra ellos. Son el mejor equipo de Europa, y son implacables en cada aspecto de su juego, y tienen esa clase individual. Son un equipo de primer nivel, y hay cosas que podemos aprender de ellos."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Tottenham?
Aunque el Tottenham puede sacar algunos aspectos positivos de este partido, esa creencia y optimismo se desvanecerán si no logran vencer al modesto Fulham en la Premier League el sábado por la noche. Los Spurs han caído al noveno lugar en la tabla, pero si los resultados les favorecen, podrían ascender hasta el cuarto lugar. Por otro lado, si no ganan, podrían caer a la mitad inferior de la tabla.