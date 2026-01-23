+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Wayne Rooney tiene toda la razón: las estrellas del Manchester United de 2008 SÍ ‘aplastarían’ al Arsenal de Mikel Arteta

Arsenal está disfrutando de su mejor temporada en 22 años bajo la dirección de Mikel Arteta, habiendo establecido una ventaja de siete puntos en la cima de la Premier League y también ganando todos sus siete partidos de la Liga de Campeones para liderar la tabla de la fase de liga. Los Gunners también tienen un pie en la final de la Carabao Cup y se espera que lleguen a las últimas etapas de la FA Cup.

Una barrida de trofeos no puede descartarse porque el Arsenal parece estar un paso por delante de todos sus rivales, mostrando una fuerza increíble en toda la cancha. Su última actuación destacada fue en forma de una victoria por 3-1 en el Inter, finalista de la Liga de Campeones de la temporada pasada y actual líder de la Serie A.

Después del partido, el entrenador del Inter, Cristian Chivu, admitió que su equipo no pudo igualar la intensidad de los Gunners y destacó la "arrogancia" en su juego, lo cual es una de las características de un gran equipo. Pero hasta que el Arsenal no tenga físicamente un trofeo importante, no se los puede poner en esa categoría. Todavía estamos solo en enero, y el equipo de Arteta ha desarrollado el hábito de quedarse sin fuerzas al final de la temporada en los últimos años.

Demasiados fanáticos y exjugadores están contando sus pollos antes de tiempo, incluido Theo Walcott, quien se atrevió a preguntar a Wayne Rooney cómo se compararía este equipo del Arsenal con la clase del Manchester United de 2008 mientras cubría el partido del Inter para Amazon Prime Video. Rooney respondió tan rápidamente que llevó a Walcott a reírse nerviosamente, con cuatro simples palabras: "Sí, les daríamos una paliza".

La leyenda del United tenía toda la razón. Fue insultante que Walcott incluso hiciera la comparación, y merecía ser refutado de manera tan contundente.

Los Red Devils entraron en la temporada 2007-08 como campeones de la Premier League, y procedieron a establecer un nuevo estándar notable de excelencia en el camino para defender esa corona y ganar la Liga de Campeones que nadie en el fútbol inglés ha igualado desde entonces. Arteta no tendría más opción que inclinarse en sumisión ante Sir Alex Ferguson después de un enfrentamiento hipotético, con GOAL a mano para repasar las principales diferencias entre los dos equipos...

    Van der Sar más completo que Raya

    David Raya es sin duda el No.1 más confiable de Arsenal desde Petr Cech, y está en camino de ganar su tercer Guante de Oro consecutivo esta temporada, habiendo concedido solo 14 goles en la Premier League hasta ahora. El español es un excelente portero-jugador con reflejos y habilidades de distribución excelentes, lo que lo ha hecho esencial para el juego de construcción del Arsenal.

    Sin embargo, hay una cosa que falta: la capacidad de dominar su área de penal. En marcado contraste, esa siempre fue la mayor fortaleza de Edwin van der Sar. El imponente holandés emanaba autoridad natural y atrapaba balones parados del aire a voluntad, bloqueando esencialmente ese camino hacia el gol para los oponentes. 

    También fue igual a Raya en todos los demás aspectos, si no mejor. Cubría la portería y realizaba innumerables atajadas vitales en la temporada 2007-08, la más famosa tuvo lugar en la tanda de penales de la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea, donde desvió hábilmente el penal de Nicolas Anelka para asegurar el trofeo para el United.

    Caso de defensa

    Dicho esto, obtener una visión clara del objetivo de Raya no es tarea fácil. El Arsenal ya ha mantenido 18 porterías a cero esta temporada, lo cual se debe principalmente al dominio del dúo de centrales Gabriel Magalhaes y William Saliba. Ambos hombres son rápidos, poderosos y serenos con el balón, y han desarrollado una comprensión telepática que los convierte en un rival para cualquier unidad ofensiva.

    Rio Ferdinand y Nemanja Vidic tenían una relación similar, y los fuegos artificiales estarían garantizados contra Gabriel y Saliba. En situaciones a balón parado, cualquier enfrentamiento entre Vidic y Gabriel hubiera sido particularmente fascinante porque ambos están dispuestos a poner su cuerpo en juego. Si alguien podría detener a Gabriel de ejercer su influencia habitual en el área contraria, sería Vidic, mientras que Ferdinand no tenía igual en cuanto a posicionamiento. 

    Los Gunners podrían haber logrado rodear a Van der Sar en alguna ocasión, pero Vidic y Ferdinand habrían estado listos para intervenir y neutralizar su amenaza en los tiros de esquina. Esa también era un área de especialización para el United de 2007-08, que anotó más goles en saques de esquina que cualquier otro equipo de la Premier League esa temporada (15).

    El Arsenal también habría tenido que lidiar con la amenaza que representaba Patrice Evra en el otro extremo. El lateral izquierdo superpuesto era esencial para los contraataques rápidos del United y a menudo marcaba la diferencia en los partidos más ajustados. Jurrien Timber es igual de rápido y técnicamente hábil, pero aún no tiene el mismo producto final. Es difícil imaginar a Bukayo Saka y Timber manteniendo el ritmo de Evra a plena velocidad, mientras que también era uno de varios jugadores enérgicos y agresivos en las filas del United que se aseguraban de que rara vez fueran sorprendidos en el contragolpe, junto a jugadores como Wes Brown, Darren Fletcher y Park Ji-Sung.

    Maestría de Scholes y Carrick

    Arteta ha favorecido una formación 4-3-3 esta temporada con Martin Odegaard, Martin Zubimendi, fichaje de verano, y Declan Rice como sus centrocampistas preferidos. El trío dinámico ha hecho un trabajo excelente, con Odegaard actuando como el principal creador de juego, Zubimendi controlando el ritmo y Rice desmantelando el juego, pero el United tenía las herramientas para superarlos.

    El United típicamente se alineaba en una forma 4-4-2, con una inmensa fluidez posicional. Michael Carrick y Paul Scholes a menudo ocupaban los roles de contención en los partidos más importantes, y el United frecuentemente adoptaba una formación 4-5-1 para defender, asegurándose de no ser superados en número en el medio del campo. 

    Carrick y Scholes habrían sido igualmente capaces de superar a Rice físicamente, cortar el suministro a Odegaard y restringir el tiempo de Zubimendi con el balón, dependiendo de qué rol priorizara Ferguson, y como dos de los mejores pasadores que la Premier League ha visto, tenían la calidad para jugar a través de la presión del Arsenal.

    Ferguson necesitaba rotar al Scholes de 34 años para mantener sus piernas frescas, pero el United tenía mucho recambio, con Fletcher, Owen Hargreaves y Anderson, todos ellos ganadores de balón de por sí mismos.

    Arteta ha transformado al Arsenal en un equipo muy compacto y trabajan incansablemente para forzar a los oponentes a jugar por los costados, lo cual es la principal razón por la que han parecido tan sólidos. Pero los Red Devils del '07-08 poseían la mezcla perfecta de invención y tenacidad para interrumpir el plan de juego de los Gunners.

    El mejor ataque en la historia de la EPL

    Arteta está bendecido con una gran cantidad de riquezas ofensivas, pero su última versión del Arsenal es más funcional que fluida. Esa es en parte la razón por la que Viktor Gyokeres ha tenido dificultades desde su cambio del Sporting CP, ya que muchas de sus inteligentes carreras por detrás son ignoradas, mientras que los números de goles y asistencias para servidores de larga data como Saka y Gabriel Martinelli han disminuido significativamente en comparación con años anteriores.

    Los Gunners buscan las ganancias marginales para ganar partidos en lugar de soltarse, probablemente porque Arteta es consciente del hecho de que salieron perdiendo frente al Manchester City y al Liverpool al intentar jugar un fútbol más expansivo. El United nunca estuvo cargado de ese tipo de dudas.

    La filosofía a toda velocidad de Ferguson hizo que los Red Devils fueran el equipo más temido del país. Sacó el máximo provecho de una fuerza de ataque ensamblada a un costo elevado compuesta por Rooney, Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo. Tal era la implacabilidad de ese triunvirato en el último tercio, que Louis Saha, un destacado goleador de la Premier League, quien habría sido titular indiscutible en la mayoría de los otros equipos, apenas tuvo oportunidad.

    Tevez usualmente lideraba la línea y era una pesadilla para los defensores con su constante presión y definición instintiva. Rooney se colocaba más atrás en un rol libre que le permitía demostrar todo el alcance de sus talentos creativos, y Ronaldo redefinió la posición de extremo como el principal goleador del United, registrando impresionantes 42 goles en todas las competiciones.

    Ferguson también podía contar con un veterano Ryan Giggs, quien había adaptado su juego brillantemente para entrar en el centro del campo, y su enigmático compatriota portugués Nani, otro con una inclinación para momentos de genialidad que ganan partidos.

    El United era absolutamente eléctrico en la transición y podía dañar a los equipos de varias maneras diferentes, con el Arsenal de Arsene Wenger entre aquellos que se rendían a su voluntad. Jugaron un emocionante empate 2-2 en el Emirates en la liga, pero los hombres de Ferguson ganaron el partido de vuelta 2-1 en Old Trafford y destrozaron a los Gunners 4-0 en la quinta ronda de la FA Cup.

    Poder del equipo

    Dicho esto, Arteta está trabajando con una plantilla más profunda. El Arsenal tiene al menos dos jugadores de élite en cada posición y, por lo tanto, tiene la capacidad de hacer frente a las lesiones mejor que cualquier otro equipo en Europa.

    De hecho, Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz y Christian Norgaard fueron todos suplentes no utilizados contra el Inter el miércoles, mientras que Rice, Gabriel, Martinelli, Gyokeres y Ben White entraron después de la hora de juego. El once alternativo de Arteta no estaría muy lejos del principal en términos de calidad global.

    Ferguson no tenía ese lujo, pero eso no importaba debido a lo inteligente que era con su selección de equipo. En los dos tercios superiores del campo, utilizó variaciones de un grupo central compuesto por Tevez, Rooney, Ronaldo, Giggs, Scholes, Anderson y Hargreaves. Solo la línea defensiva se mantuvo constante, completada por Brown.

    La mayoría de los jugadores estrella del United recibieron descansos regulares, y cuando los números eran escasos, Nani, Fletcher, John O'Shea, Park, Saha y Gerard Piqué podían entrar. Al igual que el Arsenal ahora, no había un punto débil obvio en ninguna etapa de la temporada. Así, Arteta no habría podido obtener una ventaja sobre Ferguson con ningún cambio en el juego.

    La superioridad mental de Ferguson

    Arteta frente a Ferguson en la línea de banda es un desajuste total, punto final. Ferguson llevaba 21 años en su glorioso reinado en Old Trafford en 2008 y había perfeccionado el arte de obtener resultados positivos temporada tras temporada. También había construido el tercer equipo verdaderamente grande de su tiempo en el club, devolviendo al United a la cima en Inglaterra por delante del Arsenal y el Chelsea.

    Ferguson era un ganador en serie que exigía el 100 por ciento de cada uno de sus jugadores desde el momento en que cruzaban la línea blanca. También era un maestro en los juegos mentales, y es fácil imaginarlo desestabilizando al excesivamente emocional Arteta. 

    El jefe de los Gunners se ha demostrado como un entrenador excelente, pero aún no puede ser clasificado como un gerente de clase mundial. A pesar del progreso que han hecho como equipo, una FA Cup en seis años no es suficiente para un club del tamaño del Arsenal, y el enfoque cauteloso de Arteta en los partidos más importantes es una de las principales razones por las que el gabinete de trofeos sigue acumulando polvo.

    De hecho, parece que aún no ha aprendido la lección. El Arsenal perdió 1-0 contra el Liverpool en Anfield en agosto, y solo pudo lograr un empate 0-0 contra los campeones defensores en decadencia en el Emirates, mientras que también fueron retenidos a un empate 1-1 en casa por el City. Puedes ver la tensión en el lenguaje corporal de Arteta en estos juegos, mientras que Ferguson solía disfrutarlos. Generó una mentalidad de asedio que convirtió a los jugadores del United en animales salvajes, no contentos hasta que conseguían su libra de carne. Un empate era tan malo como una derrota a los ojos de Ferguson.

    Rooney fue el símbolo brillante de ese fuerte espíritu de equipo, y si dice que el United le daría una paliza al equipo de Arteta, mejor créetelo. Hasta que el jefe del Arsenal ofrezca algún éxito tangible, sería prudente que todos los relacionados con el club se abstuvieran de iniciar más debates sobre el legado.

