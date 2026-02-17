Wayne Rooney afirma que el Arsenal no tiene ni un solo «jugador de talla mundial» y acusa a las «nerviosas» leyendas del club de «arruinar» sus opciones al título

En el último episodio de The Overlap Fan Debate con Sky Bet, Rooney argumentó que los Gunners no tienen una superestrella, a pesar de contar con jugadores como Rice y Saka en la plantilla. Dijo: «Estoy de acuerdo con que el Arsenal no tiene una superestrella indiscutible, un jugador de talla mundial en el que puedas confiar plenamente. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que saben cómo ganar partidos. Han demostrado que no se necesita ese jugador superestrella. Lo que creo que está pasando es que los aficionados del Arsenal y los exjugadores que salen a la luz los están matando.

Deberían permanecer en silencio y dejar que los demás hablen. He oído a Martin Keown decir que tener una ventaja de seis puntos es mejor que nueve, y yo pensaba: "¿De qué estás hablando?". Es un jugador experimentado que se está poniendo nervioso. Mikel Arteta lo está manejando de forma brillante: la forma en que habla, cómo se muestra en los medios de comunicación, cómo intenta calmar a los jugadores. Son otras personas relacionadas con el club las que están teniendo más influencia.

En cuanto a calidad, el Arsenal tiene mucha. ¿Tienen esa superestrella, ese jugador del tipo Ronaldo, Didier Drogba o Sergio Agüero que marque la diferencia? No creo que la tengan, pero saben cómo ganar partidos y lo han demostrado en los últimos tres años».