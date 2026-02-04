¿Vuelve a casa? Flamengo bromea con el regreso de Vinícius Júnior tras la llegada de Paquetá

El ambiente en la presentación oficial de Paquetá ya era electrizante: se trataba del regreso a casa de una de las exportaciones recientes más queridas del Flamengo. Sin embargo, quien terminó acaparando los titulares fue el director deportivo, José Boto, con un comentario desenfadado que dejó clara la nueva ambición del club.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Vinícius Jr. en el Real Madrid, tras una ruptura en las negociaciones para la renovación de su contrato, y con el impulso anímico que supuso el fichaje de Paquetá pese al fuerte interés de varios clubes europeos, Boto dejó caer que otro gran nombre podría seguir el mismo camino de regreso.

“Lo siguiente será hablar con el entorno de Vini Jr.”, bromeó, provocando carcajadas en la sala de prensa. Acto seguido, se giró hacia el presidente del club, Luiz Eduardo Baptista, y con una sonrisa preguntó: “¿Cuándo termina su contrato, presidente? ¡Así no tendríamos que pagarle nada al Real Madrid!”

Más allá del tono jocoso, el comentario refleja la creciente confianza dentro del gigante brasileño en su capacidad para repatriar a figuras que triunfan en Europa. Vinícius y Paquetá compartieron formación en las categorías inferiores del club, y la posibilidad de reunir nuevamente al dúo representa el sueño definitivo para la afición rubro-negra.