Getty Images Sport
¿Vuelta a Italia? Mohamed Salah abre un nuevo capítulo en la saga de transferencias
Salah volvió a la acción para el Liverpool después de un arrebato público
Mohamed Salah volvió a vestir la camiseta del Liverpool por primera vez desde sus duras declaraciones tras el empate ante Leeds United del 6 de diciembre, cuando criticó públicamente al club y al técnico Arne Slot. Al término de aquel encuentro, el internacional egipcio aseguró ante los medios que se había sentido “expuesto” por los campeones ingleses, una situación que derivó en su ausencia en el viaje de Champions League frente al Inter la semana pasada.
La tensión generada en Anfield alimentó los rumores sobre una posible salida del extremo de 33 años en el mercado invernal, con clubes de la Saudi Pro League atentos a su situación. Sin embargo, Salah reapareció el sábado ante el Brighton, donde fue decisivo al asistir a Hugo Ekitike en el segundo gol, en una victoria clave para los Reds.
Tras el encuentro, Slot valoró el impacto inmediato de su estrella en declaraciones a Sky Sports:
“Creo que fue una amenaza desde el primer balón. En su primera intervención casi asiste a Mac Allister y estuvo constantemente involucrado en nuestro juego. Fue agradable verlo así, aunque no fue una sorpresa. Ponerlo en el equipo fue una decisión sencilla. Siempre he dicho que lo que se habla entre nosotros se queda entre nosotros. Lo necesitábamos y respondió con una asistencia para el 2-0”.
El técnico también recordó que Salah se marchará próximamente a la Copa Africana de Naciones (AFCON), lo que supondrá una baja más para el equipo:
“Era algo que ya sabíamos antes de que comenzara la temporada. Ojalá uno o dos jugadores puedan volver pronto de lesión”.
- Getty
Salah podría hacer un sorprendente regreso a la Serie A
Mohamed Salah tuvo un breve paso por la Serie A al inicio de su carrera, con etapas en la Fiorentina y la AS Roma, antes de regresar a la Premier League y fichar por el Liverpool en 2017. En medio de las especulaciones sobre su futuro en Anfield, el exjugador de los Reds Dietmar Hamann sugirió que el egipcio podría volver a Italia en la recta final de su trayectoria profesional.
En declaraciones a JeffBet, Hamann fue directo:
“Si Salah no acepta que puede no jugar y continúa diciendo que no cuenta con el respaldo del entrenador, entonces él y el club deben encontrar una solución. Y esa solución podría ser separarse”.
El alemán añadió que no ve al delantero rumbo a Arabia Saudita, tras haber rechazado una oferta el año pasado:
“Todavía habría clubes europeos interesados en él. Tal vez los grandes equipos de España, Alemania o Inglaterra no lo busquen, pero sí puedo imaginarlo regresando a Italia. Es una liga que sabe recuperar a futbolistas experimentados y devolverlos a su mejor nivel. El Inter de Milán ha hecho fichajes de ese perfil en los últimos años. No lo veo en el Bayern ni en los dos gigantes de España, y tampoco creo que los mejores clubes de Inglaterra necesiten sus servicios”.
Van Dijk quiere que Salah se quede
El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, se pronunció sobre el futuro de Mohamed Salah tras su regreso a la actividad con el club el pasado sábado. En declaraciones a los medios después del partido, el defensor neerlandés dejó clara su postura respecto a la continuidad de su compañero.
“Por supuesto que hablo con él, hablamos de todo. Claro que le he dicho que quiero que se quede. El resto me lo guardo”, comentó Van Dijk. “Le deseo lo mejor y espero que vuelva. No tengo control sobre esa decisión. Es uno de los líderes del equipo y me encantaría seguir teniéndolo cerca”.
El zaguero también recordó la inminente participación de Salah en la Copa Africana de Naciones:
“Evidentemente se va a la AFCON, así que solo puedo desearle todo lo mejor. Seguiremos en contacto en los próximos días y semanas, como siempre, y después ya veremos qué pasa”.
- Getty Images Sport
¿Se quedará Salah después de la ventana de enero?
Mohamed Salah aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro con el Liverpool, campeón de la Premier League. Por ahora, el extremo pondrá el foco en su selección y viajará a Marruecos para disputar la Copa Africana de Naciones (AFCON).
En medio de las especulaciones, el analista de lenguaje corporal Darren Stanton, uno de los más reconocidos del Reino Unido, evaluó el estado emocional del jugador tras el duelo ante el Brighton. En declaraciones a OLBG, aseguró que el egipcio dejó señales claras de despedida:
“Mohamed Salah se veía extremadamente emocional después del partido. Fue casi como un epitafio. Sinceramente, no creo que volvamos a verlo con esa camiseta”.
Stanton añadió que el gesto del futbolista al despedirse de la afición fue especialmente revelador:
“Tenía lágrimas en los ojos mientras aplaudía junto a la grada. Creo que fue su canto del cisne, una especie de adiós. Aunque no sea oficial, él sabe en su interior que no volverá a caminar por ese campo en esa situación”.
Según el experto, las microexpresiones del delantero reflejaban tristeza y decepción, dejando entrever que, pese a su regreso a la acción, la situación interna no había cambiado: “Se le veía abatido, muy emocional, con claros signos de tristeza en el rostro”.
Anuncios