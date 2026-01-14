Se consideró sísmico cuando los Blues ficharon a Mudryk por un monto inicial de £61 millones ($82m), que podría llegar a £89m ($109m), en medio de su derroche sin precedentes en la ventana de transferencias de invierno de 2023. Esa suma fue extraordinariamente alta para un jugador que tenía tan poca experiencia a nivel senior, pero Mudryk era ampliamente considerado como un talento extraordinario después de haber brillado en la Liga de Campeones y en la primera división ucraniana.

Chelsea se enfrentó al interés de sus rivales londinenses, el Arsenal, para cerrar el trato en lo que se convirtió en una dramática saga de transferencias, y se enfrentarán a los Gunners el miércoles en las semifinales de la Carabao Cup antes del aniversario de la llegada de Mudryk.

Nadie podría haber predicho cómo se ha desarrollado su tiempo en Stamford Bridge, pero 36 meses después, el Arsenal y Mikel Arteta estarán sin duda muy contentos de haber sido rechazados en su intento de fichar al ucraniano, quien ha enfrentado problemas significativos tanto dentro como fuera de la cancha.