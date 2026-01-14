+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
¿Volverá Mykhailo Mudryk a jugar para el Chelsea? El suspendido extremo de los Blues lucha por su carrera tres años después de rechazar el traspaso al Arsenal

Unos 13 meses después de una devastadora suspensión provisional por dopaje y cerca de 14 meses desde su última aparición para el club, Mykhailo Mudryk es el hombre olvidado del Chelsea. Sin embargo, un próximo aniversario vuelve a centrar la atención en sus problemas; el 15 de enero se cumplirán tres años desde el día en que el Chelsea completó el fichaje del entonces codiciado joven extremo del Shakhtar Donetsk, pero encontrará pocas razones para celebrar.

Se consideró sísmico cuando los Blues ficharon a Mudryk por un monto inicial de £61 millones ($82m), que podría llegar a £89m ($109m), en medio de su derroche sin precedentes en la ventana de transferencias de invierno de 2023. Esa suma fue extraordinariamente alta para un jugador que tenía tan poca experiencia a nivel senior, pero Mudryk era ampliamente considerado como un talento extraordinario después de haber brillado en la Liga de Campeones y en la primera división ucraniana.

Chelsea se enfrentó al interés de sus rivales londinenses, el Arsenal, para cerrar el trato en lo que se convirtió en una dramática saga de transferencias, y se enfrentarán a los Gunners el miércoles en las semifinales de la Carabao Cup antes del aniversario de la llegada de Mudryk.

Nadie podría haber predicho cómo se ha desarrollado su tiempo en Stamford Bridge, pero 36 meses después, el Arsenal y Mikel Arteta estarán sin duda muy contentos de haber sido rechazados en su intento de fichar al ucraniano, quien ha enfrentado problemas significativos tanto dentro como fuera de la cancha.

    Batalla de transferencia desafortunada

    Mudryk fue sacado de debajo de las narices del Arsenal hace tres años, para molestia de una afición exigente, pero ahora los londinenses del norte considerarán que fue un momento decisivo ya que esquivaron una bala. El joven extremo había coqueteado con un traslado al Emirates Stadium durante algún tiempo en las redes sociales, con el Arsenal contactándolo por primera vez alrededor de octubre de 2022, pero se vio obligado a conformarse con un cambio a Stamford Bridge cuando los Gunners se negaron a igualar la estructura de la oferta de sus rivales para el entonces joven de 22 años, una decisión que lo dejó "devastado", según The Athletic.

    Mudryk llegó al Chelsea en medio del caos de su campaña 2022-23, ya que el club pasó por tres entrenadores en jefe y vio su temporada desmoronarse debido a una combinación de Graham Potter y el interino Frank Lampard, culminando en un humillante duodécimo lugar en la Premier League.

    Ese no fue precisamente el período ideal de adaptación, ya que al extremo realmente no se le dio el espacio o los minutos para adaptarse a las exigencias del fútbol inglés. Esto marcó el tono para la siguiente temporada mientras continuaba luchando por encontrar forma y consistencia bajo Mauricio Pochettino, y esa tendencia se arrastró hasta 2024-25 con Enzo Maresca a cargo, hasta que las cosas fueron de mal en peor.

  • Un año fuera de juego

    Han pasado más de un año desde que Mudryk fue suspendido provisionalmente por la Asociación de Fútbol después de un control antidopaje fallido mientras estaba en servicio internacional con Ucrania en noviembre de 2024 - el mismo mes en que hizo su última aparición para el Chelsea en la Conference League contra Heidenheim.

    El entonces joven de 23 años había dado positivo por la sustancia prohibida meldonium, que normalmente se utiliza para tratar condiciones cardíacas pero puede aumentar la resistencia y la recuperación en los atletas. La ex campeona de tenis Maria Sharapova fue suspendida por dos años después de dar positivo por la misma sustancia en 2016, antes de que su castigo fuera reducido en apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS).

    Se informó en ese momento que Mudryk alegaba contaminación mientras estaba en el extranjero porque el meldonium no está disponible en el Reino Unido, y dijo en un comunicado después de enterarse de su suspensión en diciembre de 2024 que "nunca conscientemente" había consumido nada ilícito.

    "Esto ha sido un completo shock", escribió. "Nunca he utilizado conscientemente ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna regla, y estoy trabajando estrechamente con mi equipo para investigar cómo pudo haber sucedido esto."

    Se afirma que Mudryk ha pasado una prueba de detector de mentiras no verificada que respaldó sus afirmaciones. Sin embargo, después de meses en el banquillo, el extremo fue formalmente acusado de violar las normas antidopaje de la FA en junio de 2025, con la investigación aún en curso mientras enfrenta la perspectiva de una prohibición de cuatro años del fútbol.

    ¿Dónde está Mudryk?

    En las semanas y meses desde su suspensión provisional, la actividad de Mudryk en las redes sociales se ha vuelto mucho más esporádica y ha mantenido un perfil bajo, haciendo su última aparición pública en mayo de 2025 en Wroclaw, Polonia, mientras asistía a la final de la Conference League en calidad privada, con el Chelsea levantando el trofeo al derrotar al Real Betis.

    Según la BBC, el jugador ha pasado la mayor parte de su tiempo en Londres desde entonces, asistiendo regularmente a la iglesia como un devoto cristiano, pero no puede entrenar con sus compañeros de equipo debido a su suspensión en curso, trabajando en su lugar con un entrenador privado en una instalación separada de la base de Cobham de los Blues en Surrey.

    Se dice que sus empleadores están siguiendo su progreso, pero su acceso al club, sus instalaciones y sus compañeros de equipo se describe como "extremadamente limitado". En septiembre, recibió una prohibición de conducir de seis meses por violar repetidamente las leyes de tráfico.

    '100% inocente'

    Mientras Chelsea ha permanecido en silencio desde que reconocieron la suspensión provisional de Mudryk hace 13 meses mientras esperan el resultado de la investigación, su antiguo club Shakhtar ha sido franco en su defensa de su graduado de la academia.

    Con los gigantes ucranianos enfrentándose a la pérdida de hasta £26 millones ($35 millones) en posibles complementos de la transferencia de 2023 ya que el extremo todavía no puede jugar, el director deportivo del club y leyenda de Croacia, Dario Srna, dijo recientemente a la BBC: "Cuando hablamos de Mudryk, no pensamos en el dinero, hablamos del ser humano. Nos sentimos muy apenados por él. Sabemos que es 100 por ciento inocente - él lo demostrará. Lo apoyamos como exjugador, ser humano y amigo. No pensamos que el dinero sea importante."

    Precedente de Pogba

    Por supuesto, Paul Pogba es el punto de referencia más destacado recientemente por una prohibición de dopaje en el fútbol. En septiembre de 2023, durante su tiempo en la Juventus, se reveló que el francés había dado positivo por DHEA, una hormona prohibida que puede aumentar naturalmente los niveles de testosterona, y, al igual que Mudryk, fue suspendido provisionalmente con efecto inmediato.

    En un eco de la defensa inicial de Mudryk, la agente de Pogba, Rafaela Pimenta, dijo en ese momento: "Lo único cierto es que Paul Pogba nunca tuvo la intención de romper las reglas". Sin embargo, cinco meses después, fue golpeado con una devastadora prohibición de cuatro años por las autoridades italianas antidopaje.

    Eso fue posteriormente reducido a 18 meses tras una apelación al TAS, que aceptó que el centrocampista había tomado DHEA de manera no intencionada en un suplemento prescrito por un médico en los Estados Unidos, pero aún así consideraron que "no fue sin culpa" debido a su descuido en esa situación como deportista profesional. Con la prohibición retroactiva, Pogba fue elegible para regresar al fútbol competitivo en marzo de 2025 y desde entonces ha reanudado su carrera en el Mónaco.

    Es un caso que bien podría establecer el precedente para Mudryk y da una idea del castigo final que le espera, aunque podría enfrentar muchos más meses al margen antes de que se emita un veredicto inicial. Curiosamente, ha contratado a la misma firma de abogados que Pogba para luchar su caso.

    'No te rindas conmigo'

    Mientras la FA maneja los casos de dopaje de manera confidencial, sin indicación de en qué etapa se encuentra su investigación ni cuándo o cuál será el resultado, ha habido recientes comentarios positivos del jugador y su club.

    En un mensaje de Año Nuevo en su historia de Instagram para marcar el inicio de 2026, Mudryk dijo a sus seguidores que los 'vería pronto' mientras instaba a sus partidarios a 'no darse por vencidos' con él. "Solo quería decir gracias por su apoyo," escribió. "Veo todos sus mensajes y realmente los aprecio, así que por favor no se rindan conmigo, ya que yo no me rindo conmigo mismo. No puedo esperar para verlos pronto."

    Unos días después, Chelsea le deseó públicamente un feliz cumpleaños a su jugador al cumplir 25 años - una cortesía que no le brindaron recientemente al extremo relegado Raheem Sterling. Por supuesto, no está claro si este pequeño, público gesto de apoyo es significativo. Los cínicos podrían afirmar que los Blues están tratando de proteger el valor de mercado de Mudryk, en lugar de insinuar su inocencia.

    ¿Siguiendo adelante?

    A pesar de esos signos positivos, la realidad es que es posible que Mudryk haya jugado su último partido oficial para el Chelsea. Si es oficialmente sancionado por la FA, existe el riesgo de que el club pueda rescindir su contrato, lo que finalmente sucedió con Pogba en la Juventus.

    Los del oeste de Londres ciertamente han continuado operando de una manera que sugiere que están planeando seguir adelante sin él, fichando a los extremos Jamie Gittens y Alejandro Garnacho en verano, quienes ambos juegan por la banda izquierda, mientras que el prodigio Estevao Willian ha completado su transferencia previamente acordada a Stamford Bridge.

    La camiseta también ha sido retirada literalmente de la espalda de Mudryk, con Cole Palmer pasando del número 20 al número 10 que Mudryk había ocupado previamente. Todo esto sugiere que el tiempo del ucraniano en Stamford Bridge está llegando a su fin, independientemente del resultado de su caso.

    Prohibición casi segura

    El problema más significativo para el atacante suspendido es que es casi seguro que enfrente una sanción, incluso si continúa alegando su inocencia. Las reglas antidopaje de la FA establecen que el intento de consumir una sustancia prohibida no afecta la culpabilidad, y afirmar haberla tomado sin saberlo no es una defensa que se sostenga en un tribunal.

    Esencialmente, se encontrará a un jugador culpable de una violación de dopaje si se encuentra esa sustancia en su cuerpo, independientemente de cómo llegó allí. Mudryk podría enfrentar una suspensión de cuatro años en el peor de los casos, que es la duración estándar bajo el código de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

    Si esa sanción se reduce en apelación ante el TAS a 18 meses como la de Pogba, por ejemplo, y se retroactiva a su suspensión provisional en diciembre de 2024, el extremo aún no sería elegible para regresar hasta junio de 2026. Sin embargo, la complejidad de la investigación se refleja en el hecho de que ya le ha tomado a la FA significativamente más tiempo que a las autoridades italianas llegar a su veredicto sobre el exjugador de la Juve, y aún podría pasar algún tiempo antes de que Mudryk sea sancionado, pueda apelar y posteriormente se escuche esa apelación.

    Si pudiera regresar en verano, entonces no sería ninguna sorpresa ver a Chelsea ayudar al jugador de 25 años a recuperar su condición física en la pretemporada antes de encontrarle un nuevo hogar en la ventana de transferencias, potencialmente en un préstamo inicial. A largo plazo, se arriesgan a sufrir una gran pérdida en el jugador al que superaron al Arsenal hace tres años.

