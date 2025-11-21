'Vivir en el pasado' - Barcelona reitera su postura sobre el traspaso de Lionel Messi tras ver planteado un impresionante movimiento de cesión del Inter Miami

Eso significa que las ventanas para pasar la postemporada de la MLS en Europa se están cerrando para Messi y compañía. Se ha sugerido que podría regresar a Barcelona en un intento de mantenerse en forma antes de la Copa del Mundo 2026.

Los Blaugrana, sin embargo, se han distanciado de esos rumores. Laporta dijo anteriormente: "Por respeto a Messi, nuestros jugadores y nuestros miembros, no es momento de especular con escenarios poco realistas".

El presidente del Barça ha manifestado ahora sobre el mismo tema: "El regreso de Leo Messi como jugador es algo simplemente no realista. Hasta ahora, tiene contrato con el Inter Miami. El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro. Es complicado, y si vives en el pasado, te cuesta avanzar".

El Barça está trabajando en organizar un partido amistoso o de exhibición que permitiría a Messi jugar en el Camp Nou una última vez. También se han revelado planes para una estatua que inmortalizará al ocho veces ganador del Balón de Oro fuera de un lugar icónico.