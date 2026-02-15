Virgil van Dijk rompe su silencio sobre el futuro en el Liverpool de su «buen amigo» Mohamed Salah, en medio del interés de Arabia Saudí y la MLS

Se dice que ya se han presentado ofertas lucrativas de Oriente Medio y la MLS en Norteamérica, lo que podría hacer que Salah se planteara cambiar de aires, pero Van Dijk espera que su compañero, ganador de la Premier League y la Champions League, ignore cualquier oferta procedente de lejos.

Cuando se le preguntó sobre los planes de Salah, el capitán de los Reds, Van Dijk, dijo: «La situación es la que es. Estamos totalmente centrados en intentar que esta temporada sea un éxito y ya veremos cómo acaba, porque nunca se sabe lo que puede pasar.

Siempre quiero que Mo se quede porque soy buen amigo suyo y hemos pasado juntos por momentos buenos y no tan buenos —no quiero llamarlos malos— durante muchos años. Al igual que yo, le queda un año más, así que ya veremos».

El defensa holandés añadió: «Mo sigue siendo muy importante para nosotros. La semana pasada volvió a dar una asistencia y batió otro récord. Sigue siendo el líder y, para mí personalmente, como capitán, es importante tenerlo cerca y tenerlo en el campo, ya que su presencia beneficia al equipo.

Siempre aporta al equipo algo más que goles. Obviamente, ahora mismo se presta mucha atención a sus goles y eso también forma parte de su vida, porque se exige mucho a sí mismo, por lo que cuando no marca tantos goles, se le critica.

«Tiene que mantener la calma e intentar ser importante con todo lo que aún puede hacer, y aún le queda mucho por hacer. Es importante para nosotros dentro y fuera del campo».