'Algunas de esas opiniones son absolutamente ridículas' - Virgil van Dijk responde después de que el Liverpool vuelva a la senda del triunfo e insiste 'parecía que íbamos a estar en una batalla por el descenso'
Salah y Gravenberch ayudan a Liverpool a poner fin a la racha de derrotas
Liverpool volvió a la senda de la victoria al derrotar al Villa de Unai Emery 2-0 el sábado por la noche. Los goles de Mohamed Salah y Ryan Gravenberch ayudaron al equipo de Arne Slot a respirar con alivio después de un tramo de ocho partidos difíciles en los que también sufrieron derrotas contra Galatasaray y Palace en la Champions League y la Carabao Cup respectivamente.
Van Dijk responde a la cobertura sobre la pérdida de forma de los Reds
Tal fue la preocupante racha de forma de Liverpool que Van Dijk reveló a principios de este mes que convocó una reunión de jugadores tras la derrota 2-1 contra el United. Sin embargo, el holandés ha criticado desde entonces la reacción ante lo que fue un período difícil para el club, diciendo que la cobertura fue similar a la de un equipo luchando contra el descenso.
Hablando con TNT Sports después de la victoria de su equipo sobre el Villa, Van Dijk dijo: "Lo que he notado en las últimas semanas especialmente es que hay mucho ruido sobre el que no tienes control y con el que tenemos que lidiar como equipo.
"Algunas de esas opiniones son absolutamente ridículas. Pero tienes que lidiar con eso. Es ruido externo que puede afectar a ciertos jugadores, al grupo. Se trata de mantenerse unidos.
"No salimos al campo para perder partidos, no salimos para estar decepcionados después de los partidos o para dejar a los fanáticos decepcionados al volver a casa, queremos trabajar duro y ganar partidos. Pero no hay garantía. Juegas en la Premier League, el nivel más alto, en la liga más grande del mundo, y es difícil mantenerse calmado, pero tienes que hacerlo si quieres volver a donde queremos estar. Eso está ahí arriba. Pero eso es algo para ver más adelante en la temporada.
"Ahora es el momento de seguir trabajando, nunca estar demasiado alto, nunca estar demasiado bajo.
"Vivimos en un mundo ahora, al menos para los futbolistas, porque es de lo único de lo que puedo hablar, donde todos pueden tener su opinión en tantas plataformas y todos lo saben mejor. Tenemos que tratar de mantenernos alejados de eso y centrarnos en el arduo trabajo que hemos estado haciendo.
"La temporada pasada no escuchamos muchas cosas negativas. Todo era sol y arcoíris por todas partes. Ahora parecía que, para el mundo exterior, íbamos a estar en la batalla por el descenso, así es como funciona en el mundo.”
El entrenador del Liverpool, Slot, elogia a los aficionados por mantenerse con el equipo.
Reconociendo que tanto él como sus jugadores habían sido sacudidos por su reciente tambaleo, el jefe del Liverpool, Slot, estaba ansioso por rendir homenaje a los fieles de Anfield por respaldar al equipo cuando realmente los necesitaban contra el Villa.
Preguntado cuánto ayudaron los aficionados contra el Villa, Slot dijo: "Mucho, por supuesto. Especialmente porque sucedió con el marcador 0-0, no cuando estás liderando y no cuando estás en la cima de la liga, sino cuando estás en una situación difícil como club, como equipo y porque definitivamente soy parte de eso, también es una situación difícil para mí.
"Y luego recibir el apoyo que los jugadores recibieron, pero también yo, es algo que hace especial a este club, creo. No olvidan si has sido parte de algo especial y te ayudan especialmente si las cosas son difíciles.
"Y eso es lo que pasó en las últimas semanas, las cosas fueron difíciles, no estábamos ganando, por cierto, estábamos perdiendo. Y entonces sintieron que los jugadores, tal vez incluso yo, necesitábamos un poco de apoyo y eso es lo que obtienes de estos aficionados.”
Alexander-Arnold y Alonso regresan a Anfield el martes
Liverpool busca aprovechar su victoria sobre Villa cuando reciban al Real Madrid en un emocionante partido de la Liga de Campeones el martes. El partido verá al exdefensor Trent Alexander-Arnold regresar a Merseyside por primera vez después de cambiarse a los gigantes españoles en el verano. El entrenador del Real, Xabi Alonso, quien representó a los Reds como jugador entre 2004 y 2009, también enfrenta una reunión con su antiguo club.
