Virgil van Dijk le dice a Ibrahima Konate, jugador de «clase mundial», que rechace al Real Madrid y se quede en el Liverpool
Van Dijk admite que las negociaciones contractuales «nunca son fáciles».
Van Dijk ha dejado muy claro lo que piensa sobre el futuro incierto de Konate. Con el contrato del defensa francés a punto de expirar al final de la temporada, crecen los rumores de que grandes clubes europeos, incluido el Real Madrid, podrían estar esperando para ficharlo de forma gratuita. Van Dijk, que pasó por su propia saga contractual hace un año, ha instado públicamente al club a cerrar el acuerdo.
«Somos amigos, hablamos de todo», declaró Van Dijk a los periodistas. «Es un proceso y ya veremos qué sale de él. Nunca es tan fácil. Lo vimos con mi propia situación el año pasado, así que nunca es tan fácil como para decir simplemente "vamos a hacerlo"».
«En mi opinión, es un defensa central de talla mundial».
A pesar de la incertidumbre, Van Dijk no dejó lugar a dudas sobre su postura personal. Instó al club a resolver la situación, haciendo hincapié en el valor de Konate no solo como jugador, sino también como figura emblemática dentro del vestuario.
«Obviamente, quiero que se quede», dijo Van Dijk. «Es una figura importante en el campo. Eso es lo que todo el mundo ve, pero también fuera del campo es uno de los líderes. Es excepcional y, en mi opinión, un central de talla mundial. Yo solo puedo hacer lo que está en mi mano, pero está en manos del club, de sus agentes y de él mismo, así que veamos qué sale de ahí, pero yo no tengo ninguna influencia en ello».
Konate domina en la histórica victoria en Sunderland
Los elogios del capitán se produjeron tras la colosal actuación de Konate durante la victoria por 1-0 del Liverpool sobre el Sunderland en el Stadium of Light. En un duelo físico contra el potente delantero del Sunderland Brian Brobbey, Konate se mostró dominante y ayudó a los Reds a convertirse en el segundo equipo en mantener su portería a cero en Wearside esta temporada.
«Estuvo excepcional», añadió Van Dijk tras marcar él mismo el gol de la victoria. «Hoy ha estado increíble. Brobbey ha estado con él el 90 % del tiempo. Brian Brobbey ha complicado mucho la vida a muchos defensas esta temporada, pero Ibou ha estado excepcional». La victoria fue importante para los hombres de Slot, ya que se convirtieron en el primer equipo en ganar al Sunderland en casa en la Premier League esta temporada y aumentaron sus esperanzas de conseguir una plaza en la competición europea la próxima temporada.
En busca de la «perfección» en la carrera por la Liga de Campeones
La victoria mantiene al Liverpool en la lucha por terminar entre los cuatro primeros, pero el margen de error sigue siendo mínimo. El entrenador Slot había declarado anteriormente que su equipo tendría que estar «cerca de la perfección» para asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones, una opinión que compartía plenamente su capitán.
«Si nos fijamos en los equipos que nos rodean, algunos de ellos han perdido puntos», explicó Van Dijk. «Creo que vamos a jugar contra la mayoría de ellos, así que sin duda necesitamos algo de perfección. Este partido ha estado bastante cerca de la perfección, por cómo hemos defendido, por la intensidad, pero también por las ocasiones que hemos generado. Quizás deberíamos haber marcado más goles, pero seguimos yendo partido a partido».
Sin embargo, la victoria tuvo un coste, ya que el centrocampista Wataru Endo tuvo que ser retirado en camilla. «Por desgracia, ahora no podemos contar con Wata», añadió el holandés. «Esperemos que no sea por mucho tiempo, pero podría serlo. En este momento estamos muy justos. Necesitamos a todos los jugadores disponibles, pero hay que estar preparado tanto física como mentalmente. Por ejemplo, tras perder de esa manera en casa (contra el Manchester City) en el último partido, hay que ser fuerte para recuperarse. Por eso estoy orgulloso de los chicos y del esfuerzo que han hecho. Son tres puntos importantes».
