Virgil van Dijk confía en que Mohamed Salah se recupere a tiempo y juegue con el Liverpool antes de dejar Anfield. La estrella egipcia se retiró llorando en el partido contra el Crystal Palace, lo que hace temer que su etapa en el club pueda acabar antes de lo esperado.
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Virgil van Dijk expresa su ferviente deseo sobre el héroe del Liverpool, Mohamed Salah
El capitán del Liverpool no cree que Salah haya jugado su último partido con el club. El delantero sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la victoria 3-1sobre elCrystal Palace, lo que hace temer que su etapa en la Premier League haya terminado antes de marcharse este verano.
Pese a verle abandonar el campo cojeando, Van Dijk confía en que su pronta recuperación le permita jugar los últimos partidos en casa. «Espero que sí», afirmó el defensa al ser preguntado. «Le harán pruebas médicas para saber el alcance de la lesión. Sé que está haciendo todo lo posible por volver cuanto antes».
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La lesión llega en el peor momento: al Liverpool solo le quedan cuatro partidos esta temporada. Como Salah dejará el club en junio, la idea de perderse su despedida en Anfield pesa mucho. Van Dijk reconoció el sábado lo mucho que eso afectaba a su compañero al salir del campo.
«Lesionarse ahora, con solo dos partidos en casa, te hace pensar mucho al salir del campo», explicó Van Dijk. «Le harán una resonancia y habrá que evaluarlo. Ojalá regrese pronto, pero no sé si será la próxima semana. Es una incógnita».
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El legado de Salah en Anfield ya está grabado en piedra: con 257 goles en 440 partidos, es el tercer máximo goleador de la historia del Liverpool. Van Dijk está convencido de que los aficionados rendirán al tres veces Jugador del Año de la PFA el homenaje que se merece por su trayectoria de nueve años, repleta de trofeos.
«De cualquier modo, tendrá una despedida. No creo que eso sea lo más importante ahora, no debemos adelantarnos. Conozco a Mo y se recuperará rápido con el apoyo adecuado, así que esperemos a ver qué pasa».
Más allá de la preocupación por Salah, la victoria del Liverpool ante el Palace fue un paso clave hacia la Liga de Campeones. El equipo de Arne Slot subió al cuarto puesto de la Premier. Solo la diferencia de goles lo sitúa por debajo del Manchester United, que aún jugará el lunes contra el Brentford. Aunque la posible ausencia de Salah preocupa, Van Dijk elogió a Alexander Isak, quien por fin marcó su primer gol en Anfield.
«Para Alex es importante marcar como delantero y fue un golazo. Lo que he visto de él es excelente. Se trata de jugar, ganar confianza y, claro, marcar. Esa es su principal motivación. No me preocupa. Queremos más de él y eso es lo que puede dar. Solo debe seguir adelante, trabajar, mantenerse en forma y ser importante para el Liverpool”, afirmó un optimista Van Dijk.